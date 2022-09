Ukraina on vallannut takaisin noin Uudenmaan kokoisen alueen ja uhka Harkovan alueella on väistynyt. Sotahistorioitsija Emil Kastehelmi ja kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto vastaavat kysymyksiin Ukrainan sodan tuoreimmista käänteistä.

Ukraina on viime päivinä onnistunut valtaamaan takaisin alueita etenkin Harkovan alueella. Maanantaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti, että Ukraina on vallannut takaisin Balaklijan, Izjumin ja Kupjanskin kaupungit. Sota Ukrainassa on jatkunut jo 201 päivää.

Sotahistorioitsija Emil Kastehelmi sanoo, että Ukrainan takaisin valtaama alue on merkittävä, noin Uudenmaan kokoinen. ”Näin isoja aluemuutoksia ei ole tapahtunut sen jälkeen, kun Venäjä lähti vetäytymään Kiovasta ja sen ympäristöstä.”

Käytännössä Ukraina on onnistunut poistamaan Harkovan miljoonakaupunkiin kohdistuneen uhan. Venäjän sotatoimet ovat monessa kohdassa rintamaa vaihtuneet asemien puolustamiseksi. Se on tehnyt hyökkäyksiä lähinnä Itä-Ukrainassa, mutta heikolla menestyksellä.

Venäjällä paljon ongelmia

Venäjän tavoitteet ovat sodan aikana vaihtuneet useasti.

”Alusta asti Venäjällä on ollut väärä tilannekuva. Johtamisen, tiedustelun ja muun kanssa on ollut jatkuvasti haasteita. Ukrainan viimeisin läpimurto vaikuttaa varmasti myös jo valmiiksi alhaiseen taistelumoraaliin negatiivisesti.”

Sotilaita on Kastehelmen mukaan liian vähän, eivätkä valtion rekrytointi­kampanjat ole tuottaneet tulosta. Kalustoa on tuhoutunut paljon, eikä valtiolla ole välttämättä resursseja sen korvaamiseen.

Tulevan syksyn rospuuttokelit vaikeuttavat taisteluita.

Venäjä on ollut luultua kehnompi

Kastehelmi sanoo, että Ukrainan menestyksen takana on eittämättä länsimainen aseapu, aseiden käyttämiseen saatu koulutus ja sotilaiden motivaatio, sillä maa kamppailee olemassaolostaan.

”On osoittautunut, että Venäjän armeija on heikompi kuin moni luuli. Moni oletti Venäjän olevan sotilaallisesti paljon kyvykkäämpi. On käynyt harvinaisen selväksi, että Venäjällä on suuria puutteita osaamisessaan.”

Kastehelmi sanoo, että sodan lopputulosta on vaikea ennustaa, mutta Venäjän vakavat ongelmat ennustavat Ukrainan menestystä.

Sodan vaurioittama asuintalo takaisin vallatulla Balaklijan alueella 11. syyskuuta.

Ahdinko voi lisätä uhkaa

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori ja Jean Monnet -professori Pami Aalto sanoo, että sodassa voi käydä miten tahansa.

Venäjän joutuminen ahtaalle voi lisätä sen halua käyttää tuhoavampia aseita, kuten biologisia tai kemiallisia aseita. ”Taktisten ydinaseiden käyttämisen kynnys on korkea, mutta en ajattelisi että se olisi mahdotonta. Sitä ei voi sulkea pois, koska johto on aika epätoivoinen.”

Sodan seurauksena Venäjän asema maailmanpolitiikassa kutistuu – oli lopputulos mikä tahansa. Sotiminen vaatii rahaa, ja Venäjän tulot ovat kutistuneet, vaikka korkea öljyn hinta paikkaa myynnin määrän vähenemistä.

Vaikka maailmassa on edelleen Venäjän kanssa kauppaa tekeviä maita, sen mahdollisuudet kaikenlaiseen yhteistyöhön kapenevat. ”Tällä on vuosikausien vaikutus Venäjän kyvylle toimia kansainvälisissä suhteissa, vaikka Venäjä voittaisi sodan.”

Ei lopettaisi sotaa

Venäjän surkea menestys heijastuu myös sisäpolitiikkaan. ”On selvää, että johdossa alkaa olla aika giganttisen kokoisia virheitä. Valta tulee varmasti jossain vaiheessa vaihtumaan Venäjällä. Nyt on valitettavasti niin, että he jotka haluavat vaihtaa vallan, haluavat myös valloittaa Ukrainan. Sisäpoliittinen seuraus saattaa olla konservatismin vahvistuminen.”

Aalto sanoo, että Venäjällä on suunnitelmia myös muualle lähialueille, vaikka ei välttämättä akuuttia hyökkäyssuunnitelmaa.

”Tiedämme, millaisia infravalmisteluja Venäjä on tehnyt Suomessa. Emme ole ensimmäinen kohde, emmekä ainoa, missä on tehty pientä sillanpääaseman hakemista taloudellisen vallan ja omistusten keinoin. Venäjä on rakentanut hämähäkinseittiä lähialueilleen. Ei se tähän lopu, jos Venäjä voittaa Ukrainan.”