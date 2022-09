Ukraina sanoo vallanneensa Venäjältä syyskuun aikana jo 3 000 neliökilometriä Harkovan alueella – tšetšeenijohtaja Kadyrovkin huolestui

Zaporižžjan ydinvoimalan viimeinen toimiva yksikkö suljettiin.

Kiova

Ukraina kertoi sunnuntaina edenneensä edelleen nopeasti Harkovan alueella. Venäjä on joutunut vetäytymään useilta alueilta, joita se on hallinnut keväästä asti. Ukraina ilmoitti, että sen joukot ovat syyskuun aikana vallanneet Venäjän miehitysjoukoilta takaisin jo yli 3 000 neliökilometriä.

Ukrainan etenemisen noteerasi myös tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrov, joka Telegramissa jaetussa viestissä syytti Venäjän puolustusministeriötä virheistä ja vaati viranomaisia selittämään, mitä ”erikoisoperaatiossa” tapahtuu.

”Jos erikoisoperaation strategiassa ei tehdä tänään tai huomenna muutoksia, pitää minun puhua puolustusministeriön ja maan johdolle ja selittää heille, mikä todellinen tilanne kentällä on”, Kadyrov julisti Telegram-viestissään New York Timesin mukaan.

Sunnuntaina kerrottiin myös, että Zaporižžjan ydinvoimala Ukrainassa on pysäytetty kokonaan. Asiasta kertoi voimalan käytöstä vastaava Energoatom-yhtiö viestipalvelu Telegramissa.

Zaporižžjan kuudes yksikkö on ollut laitoksen viimeinen toimiva reaktori ja on toiminut kolme viime päivää erillään sähköverkosta. Se on syöttänyt sähköä vain omiin tarpeisiinsa alhaisella tehotasolla, koska laitoksen sähkölinjat ovat vaurioituneet Venäjän pommituksissa.

Energiayhtiön mukaan laitoksen turvallinen käyttö edellyttää, että sen ympärille perustetaan demilitarisoitu vyöhyke, jotta sähkölinjat saadaan korjattua.

Voimalaitos on Euroopan suurin ydinvoimala, joka on ollut Venäjän ja Ukrainan taistelujen keskiössä Venäjän hyökkäyssodan alkuajoista lähtien. Laitoksen joutuminen taistelujen kohteeksi on herättänyt vakavaa huolta.

Taistelut jatkuvat, monet pakenevat Venäjälle

Britannian puolustusministeriö totesi sunnuntaiaamun katsauksessaan, että Ukraina on kuluneen vuorokauden aikana edennyt merkittävästi Harkovan alueella.

”Venäjä vaikuttaa vetäneen pois yksiköitään alueelta, mutta taistelut jatkuvat strategisesti tärkeiden kaupunkien, Kupjanskin ja Izjumin ympäristössä”, brittiministeriö arvioi.

Kenraali Valeri Zaluzhnyi kirjoitti viestipalvelu Telegramissa, että Ukraina on Harkovan alueella edennyt sekä etelässä, idässä että pohjoisessa.

Zaluzhnyin mukaan ukrainalaisjoukot ovat edenneet noin 50 kilometrin päähän Venäjän rajasta.

Kenraalin kertomat tiedot tukevat amerikkalaisen tutkimuslaitos ISW:n aiemmin antamia arvioita ukrainalaisten etenemisestä.

ISW arvioi, että Ukrainan joukot ovat todennäköisesti edenneet 15–25 kilometrin päähän Venäjän rajasta Harkovan koillisosassa. ISW:n mukaan Ukraina on edennyt jopa 70 kilometriä yli Venäjän rintamalinjojen ja vallannut jopa yli 3 000 neliökilometriä viiden päivän aikana. Jos arvio pitää paikkansa, on Ukraina ottanut muutamassa päivässä haltuunsa suuremman alueen kuin mitä Venäjä on kyennyt valtaamaan huhtikuun jälkeen, ISW toteaa.

Venäjän Belgorodin alueen kuvernööri Vjatheslav Gladkov sanoi sunnuntaina, että tuhannet ihmiset ovat paenneet Ukrainan puolelta Venäjälle viime vuorokauden aikana.

Gladkovin mukaan useimmat rajan ylittäneet ovat lähteneet omien sukulaistensa luokse omilla autoillaan. Reilut 1 300 ihmistä on sijoitettu 27 väliaikaismajoitukseen, hän sanoi sosiaalisessa mediassa jaetussa videoviestissä.

Harhautus sai Venäjän odottamaan hyökkäystä Hersoniin

Ukrainan erikoisjoukot kertoivat Guardianin mukaan, että Ukraina harhautti venäläisjoukkoja esittämällä aikovansa edetä etelässä Hersonin alueella, mutta siirsikin hyökkäyksen Harkovan alueelle koilliseen.

”Se oli suuri disinformaatio-operaatio. Venäjä luuli sen tapahtuvan etelässä ja siirsi kalustoaan. Sitten hyökkäys tapahtui, missä he eivät odottaneet sitä ollenkaan, ja he joutuivat pakokauhun valtaan ja pakenivat”, sanoi erikoisjoukkojen tiedottaja Taras Berezovets.

Ukrainan mukaan sen joukot jatkavat taisteluja ottaakseen haltuunsa asutuskeskuksia strategisesti tärkeän Izjumin alueella, osana laajaa vastahyökkäystä Venäjän miehitykselle. Ukrainan puolustusvoimien sunnuntain päivittäisraportin mukaan sen joukot ovat edenneet Kupjanskiin.

Venäjä väitti aiemmin vahvistavansa joukkojaan Harkovassa, mutta maan puolustusministeriö ilmoitti lauantai-iltana ryhmittävänsä joukkojaan uudelleen Donetskin vahvistamiseksi. Venäjän joukot jättivät lähtiessään jälkeensä suuria määriä kalustoa, mikä kertoo kiireisestä vetäytymisestä.

”Näinä päivinä Venäjän joukot ovat näyttäneet meille parhaan puolensa – selkänsä. Ukrainassa ei ole sijaa miehittäjille”, kuittasi presidentti Volodomyr Zelenskyi lauantaina.

Neuvottelut tällä hetkellä ”mahdottomia”

Zelenskyi sanoo, että neuvottelut Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi ovat tällä hetkellä ”mahdottomat”.

Hän kertoi näkemyksensä lauantaina paneelikeskustelussa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa järjestetyssä vuosittaisessa Jaltan konferenssissa.

Zelenskyi sanoi, että Ukraina haluaa lopettaa sodan, mutta hänen mukaansa merkittävää vuoropuhelua ei voida saada aikaan ilman poliittista tahtoa Venäjältä. Zelenskyin mukaan venäläiset eivät ole valmiita myöntämään miehittävänsä osaa Ukrainasta.

Suurta tuhoa Izjumissa

Izjumin pormestari Valeri Martšenko sanoi New York Timesin haastattelussa, että kaupunki vapautettiin venäläisiltä lauantaina. Pormestarin mukaan sodan tuho on suurta eikä kaupungissa ole yhtään asuintaloa, joka ei olisi vaurioitunut. Kaupungissa on jäljellä noin 4 000 ihmistä, kun asukasluku ennen sotaa oli noin 12 000.

”Lämmitys on suurin ongelma. En usko, että saamme lämmitystä toimimaan ennen talvea”, Martšenko sanoi.