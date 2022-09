Charles julistetaan kuninkaaksi huomenna – virallisia kruunajaisia voidaan joutua vielä odottamaan ainakin viikkoja

Kuninkaaksi julistaminen tapahtuu St. Jamesin palatsissa seremoniassa, joka kostuu jo 1700-luvulla muodostuneista perinteistä.

Lontoo

Britanniassa kuningas Charles on määrä julistaa virallisesti kuninkaaksi huomenna lauantaina Lontoossa tapahtuvassa seremoniassa, kertoo maan kuningashuone.

Seremonia tapahtuu St. Jamesin palatsissa Lontoossa. Sen on määrä alkaa kello aamukymmeneltä Britannian aikaa.

Tässä yhteydessä kerrotaan vielä muodollisesti kuningattaren kuolemasta. Kuninkaan hallitsijanimi on Charles III.

Tykkejä ammutaan ja fanfaarit soivat, kun uusi kuningas julistetaan

BBC:n mukaan lauantain seremoniaan osallistuu vallanvaihdosta vastaava neuvosto, joka koostuu muun muassa nykyisistä ja entisistä parlamentin jäsenistä, Lontoon pormestarista ja muista korkea-arvoisista virkahenkilöistä.

Seremoniassa kerrotaan vielä muodollisesti kuningattaren kuolemasta, julistetaan kunniaa aiemmalle hallitsijalle ja ilmaistaan tuki uudelle hallitsijalle.

Lisäksi uusi kuningas lukee osana seremoniaa julistuksen ja lausuu muun muassa valan, jossa hän vannoo suojelevansa myös Skotlannin kirkkoa. Tämä perinne on peräisin jo 1700-luvulta.

Virallinen kuninkaaksi julistaminen tapahtuu, kun ritariupseeri julistaa Charlesin kuninkaaksi St. Jamesin palatsin parvekkeella. Tämä tapahtuu juhlallisesti sen jälkeen, kun fanfaarit ovat ensin soineet kuninkaan kunniaksi.

Tämän jälkeen Britannian kansanlaulu soitetaan ensimmäisen kerran sitten vuoden 1952 sanoilla "God Save the King" tutuksi tulleen "God Save the Queenin" tilalla.

Julistuksen jälkeen uuden kuninkaan kunniaksi ammutaan tykkejä niin Hyde Parkissa, London Towerissa ja laivaston aluksilla. Lisäksi Edinburghissa, Cardiffissa ja Belfastissa luetaan julistus, jossa Charles julistetaan uudeksi kuninkaaksi, BBC kertoo.

Monet arkiset asiat muuttuvat

Moni arkinen asia on kansallislaulun lisäksi vastedes toisin, kun Charles julistetaan kuninkaaksi.

Setelien ja kolikoiden kuvat muuttuvat sitä tahtia, kun uusia seteleitä painetaan ja kolikoita lyödään. Rahoihin tulee kuninkaan kuva. Maan postimerkit muuttuvat siinä vaiheessa, kun uusia ilmestyy. Kuningattaren kuva korvautuu kuninkaan kuvalla.

Uusien postilaatikoiden kirjaimet vaihtuvat. Postilaatikoiden kyljessä on hallitsijan nimikirjaimet, mutta ER:n tilalle tulee jatkossa CR. Kirjaimet tulevat sanoista Elizabeth Regina ja Charles Rex. Regina on latinaa ja tarkoittaa kuningatarta, rex kuningasta.

Uusien brittipassien sanamuotoihin tulee pieniä muutoksia, joissa näkyy, että maata hallitsee nyt kuningas.

Kuningatar on pitänyt esimerkiksi vuotuisen televisioidun joulupuheensa, jota kutsutaan nimellä the Queen's Speech; siitä tulee nyt the King's Speech.