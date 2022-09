”Jos jäähdytysjärjestelmä lakkaa toimimasta, meillä on katastrofin ainekset.”

STT

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n entinen suomalainen apulaisjohtaja Olli Heinonen arvioi, että Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimalasta kerrottu viittaa siihen, että reaktoreita ei kannattaisi näissä olosuhteissa käyttää.

”Henkilökohtainen näkemykseni on, kuten täällä Yhdysvalloissa sanotaan, että better safe than sorry”, Heinonen kertoo.

Myös tiistaina julkaistun IAEA:n raportin mukaan ydinturvallisuuden kaikki ”seitsemän pilaria” on asetettu vaaraan Zaporižžjassa. Raportti julkaistiin järjestön tutkijoiden vierailun jälkeen.

Lue lisää: IAEA vaatii turvavyöhykkeen perustamista Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimalan ympärille

Termillä viitataan turvallisen ydinvoiman takaamisen eri osa-alueisiin, kuten voimalarakennusten hyvään kuntoon, voimalan järjestelmien sähkönsaantiin ja säteilytasojen tarkkailumekanismeihin. Lisäksi voimalan ukrainalaiset työntekijät joutuvat työskentelemään kovan paineen alla, mikä lisää turvallisuusriskejä.

Heinosen mukaan voimalalle on konfliktialueella monia riskejä. Vaikka sitä ei suoraan tulitettaisi, saattavat ammukset vahingossakin harhautua laitokselle.

”Jos ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmä lakkaa toimimasta sähkönpuutteen tai vaurioitumisen vuoksi, meillä on edessä katastrofin ainekset.”

Hänen mukaansa tilanne ei kuitenkaan ole suoraan verrattavissa Ukrainassa tapahtuneeseen Tšernobylin ydinvoimalan vuoden 1986 onnettomuuteen, koska reaktori on erilainen rakenteeltaan.

”Tästä johtuen reaktorin sydän ei syty palamaan. Se kyllä sulaa ja kaasuja tulee ilmaan. Ongelma Tšernobylissä oli, että se paloi, koska se oli tehty grafiitista. Ja kun se syttyy tuleen, sitä ei voida sammuttaa, vaan se palaa niin kauan kuin palaa. Ja kuumuuden vuoksi radionuklidit nousivat erittäin korkealle ilmaan.”

Turvavyöhyke alueelle

IAEA vaati myös Zaporižžjan ydinvoimalan ympärille Ukrainassa perustettavaksi turvavyöhykettä, jotta ydinkatastrofin vaaralta vältyttäisiin. Myös Heinonen pitää ajatusta hyvänä. Ydinvoimala kannattaisi mahdollisesti pysäyttää siksi aikaa, että tilanne saadaan hallintaan.

”Tämä saataisiin aikaan luomalla eräänlainen demilitarisoitu vyöhyke, joka olisi riittävän suuri”, hän sanoo. Ukrainassa Zaporižžjan ydinvoimalan käytöstä vastaava yhtiö Energoatom ehdottikin keskiviikkona YK:n rauhanturvaajien tuomista voimalaa turvaamaan.

Pysäyttäminen voisi tosin vaikuttaa myös Ukrainan sähkönjakeluun. Ennen sotaa myös koko Euroopan laajimman ydinvoimalan kerrottiin tuottaneen noin viidesosan Ukrainan sähköstä.

Ukrainan sähköntarve on tällä hetkellä vähäisemmän teollisuustuotannon vuoksi alhaisempi, mutta hallinnolla lienee Heinosen mukaan tahtona turvata sähkönjakelu myös ihmisten moraalin ja motivaation ylläpitämiseksi.

Tukea vyöhykkeelle

Ukraina on kuitenkin ilmaissut tukensa ajatukselle turvavyöhykkeestä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina voi tukea turvavyöhykkeen perustamista ydinvoimalan ympärille, jos se tarkoittaa alueen demilitarisointia.

Venäjä ei ole kommentoinut ehdotusta ainakaan toistaiseksi. Vaikka ydinvoimala sijaitsee Ukrainassa, maahan hyökännyt Venäjä katsoo, että alue on sen hallinnassa. Siksi se katsoo myös, että asialle tarvittaisiin sen hyväksyntä.

Venäjä ehti myös jo älähtää raportista. Maa kertoi keskiviikkona, että se haluaa ”selvennyksiä” atomienergiajärjestön ydinvoimalaa koskevaan raporttiin. Venäjä on jo aikaisemmin valittanut siitä, että raportissa ei kommentoitu suoraan ydinvoimalaan kohdistuvien tulitusten lähdettä.