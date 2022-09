Tuomari suostui Trumpin pyyntöön: Ulkopuolinen edustaja voi tutkia FBI:n takavarikoimia asiakirjoja

Tuomarin mukaan ex-presidentin henkilökohtaiset tavarat, asiakirjat ja aineisto voidaan tarkastaa.

Yhdysvalloissa oikeus nimittää ulkopuolisen edustajan tutkimaan asiakirjoja, jotka liittovaltion poliisi FBI takavarikoi ex-presidentti Donald Trumpin kartanosta viime kuussa.

Liittovaltion tuomari Aileen Cannonin maanantaisen päätöksen mukaan Trumpin henkilökohtaiset tavarat, asiakirjat ja aineisto voidaan tarkastaa. Luvan ulkopuolelle jää salaiseksi luokiteltu ja kansallista turvallisuutta koskeva aineisto.

Oikeusministeriö on vastustanut edustajan määräämistä, koska se voisi ministeriön mukaan vaarantaa kansallisen turvallisuuden ja hidastaa tutkimuksia siitä, miksi Trumpin hallusta löytyi salaista materiaalia.

Trumpin mukaan asiakirjojen tutkiminen on tarpeen, koska hän ei ole tehnyt mitään väärää, vaan kyse on oikeusministeriön noitavainosta, jonka tarkoituksena on vahingoittaa hänen mahdollista uutta presidenttiehdokkuuttaan.

Osapuolilla on perjantaihin saakka aikaa toimittaa oikeudelle lista ehdokkaista edustajan.