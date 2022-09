Mediat: Yksityiskone syöksyi Itämereen – koneen ohjaamossa ei näyttänyt olevan ketään

Dagens Nyheter kertoo, että Ruotsin meripelastuskeskuksen pelastushelikopteri löysi tippuneen suihkukoneen hylyn merestä noin kello 21.

Espanjasta illalla matkaan lähtenyt yksityiskone on syöksynyt Itämereen, kertoo Ruotsin media. Itävaltalaisen Cessna 551 -mallisen koneen oli määrä laskeutua Kölniin, mutta näin se ei tehnyt, vaan jatkoi pohjoiseen.

Kone putosi Itämereen Latvian edustalla neljä kilometriä luoteeseen Ventspilsin kaupungista, kertovat ruotsalaiset mediat Dagens Nyheter ja yleisradioyhtiö SVT.

Koneeseen ei onnistuttu saamaan yhteyttä. Sekä tanskalaiset että saksalaiset koneet ovat lentäneet koneen lähellä, mutta eivät ole saaneet koneeseen kontaktia. Kölnin lentokentän lennonjohto yritti saada lentäjään yhteyttä siinä onnistumatta.

Ruotsin Merenkulkulaitoksen Aftonbladetille antaman tiedon mukaan koneen ohjaamossa ei näyttänyt olevan ketään.

Koneessa tiettävästi neljä ihmistä

Ruotsin meripelastuskeskuksen mukaan koneessa oli ilmeisesti neljä ihmistä, kertoo DN. Saksalaisen Bild-lehden mukaan koneessa oli lentäjä, mies, nainen ja lapsi.

Ruotsin meripelastuskeskus kertoi DN:n mukaan, että sen pelastushelikopteri löysi koneen hylyn merestä noin kello 21. Mahdollisten uhrien määrästä ei heti ollut tietoa.

Bild-lehden mukaan lentokoneen matkustamossa ilmeni ilmanpaineongelmia sen noustua ilmaan. Bild kertoo myös, että yhteys koneeseen menetettiin sen ollessa Espanjan ilmatilassa.

Kone oli Saksan Rügenin saaren yläpuolella hieman ennen iltakahdeksaa ja saapui Ruotsin ilmatilaan hetkeä myöhemmin.

Kello 20.35 kone alkoi menettää korkeutta ja nopeutta ja putosi Itämereen.

Ruotsin puolustusvoimat on mukana pelastustöissä, mutta he eivät halua kommentoida asiaa ennen kuin työ on saatu päätökseen.

”Voin sanoa, että tilanne on hallinnassa ja teemme kaikkemme”, sanoo Ruotsin puolustusvoimien päivystävä tiedottaja Lotta Börjesson Dagens Nyheterille.

Ruotsin rannikkovartioston pelastuskopteri oli matkalla turmapaikalle. DN kertoo, että ruotsalainen pelastushelikopteri oli noin 15 minuutin päässä onnettomuuspaikalta, mutta sen oli mentävä tankkaamaan Latvian Ventspilsiin.

DN:n mukaan Latvia oli jo tuolloin ottanut virallisesti vastuulleen pelastusoperaation.

