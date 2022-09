Britannian uudella pääministerillä on edessään epäkiitollinen pesti, jossa ei voi luvata paljon – ”Hyvin vaikea talvi on varmasti tulossa”, arvioi Suomen Lontoon-suurlähettiläs

Maan seuraavan johtajan nimi selviää maanantaina.

Lontoo

On mahdollista, että Britannian seuraavan pääministerin ajatukset palaavat toisinaan kevääseen 1940. Tuolloin Winston Churchill nousi Britannian pääministeriksi ja sanoi kuulussa puheessaan, että voi tarjota ainoastaan verta, vaivaa, hikeä ja kyyneleitä.

Kovin paljoa muuta ei ole luvassa nytkään, kun joko ulkoministeri Liz Truss tai entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak nousee maan johtoon. Edessä on joukko isoja ongelmia, joista merkittävä osa aiheutuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Ennakkosuosikki konservatiivisen puolueen jäsenille suunnatuissa kyselytutkimuksissa on viime aikoina ollut Truss.

Asian ratkaisevat konservatiivipuolueen jäsenet. Heidän täsmällistä määräänsä ei ole ilmoitettu, mutta äänioikeutettujen joukko on arvioitu 160 000–200 000 välille. Britannian väkiluku on noin 67 miljoonaa, joten siihen verrattuna uuden pääministerin valitsee olematon osa väestöstä.

Suuret kysymykset jo kättelyssä

Britannian brexitin jälkeisiä vaikeuksia, koronapandemiaa ja sen aiheuttamia markkinahäiriöitä, raaka-ainepulaa sekä tuotanto- ja toimitusketjujen katkeamisia seurasi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Näiden summana on käsissä joukko ongelmia.

Hinnat nousevat nyt vauhdilla, ja maan kaksinumeroinen inflaatiovauhti on nopein 40 vuoteen. Hyvin keskeisessä osassa on energian ja varsinkin koteja lämmittävän kaasun hinta.

”Täällä on inflaatio selvästi korkeampi kuin Suomessa, arvioidaan tuonne 15–20 prosentin välille eli puhutaan melkein Baltian maiden luvuista. Se on ensimmäinen asia, johon uusi pääministeri joutuu keskittymään”, sanoo Suomen Lontoon-suurlähettiläs Jukka Siukosaari.

Inflaatiota ruokkii energian hinnannousu, joka näkyy muun muassa kotitalouksien kaasu- ja sähkölaskujen kovina korotuksina. Ruoka kallistuu. Lainakorot liikkuvat ylöspäin ja niin edelleen.

Kaikesta tingittävä

Britannian tilastoviranomaisen mukaan kuluttajat yrittävät säästää siten, että niin sanotut turhat ostokset jätetään pois, kotona käytetään vähemmän kaasua ja sähköä, ja muita kuin välttämättömiä matkoja vähennetään. Osa tinkii ruokamenoista, ja osa käyttää säästöjään kattamaan jokapäiväisiä menoja. Jotkut kuluttajat ovat turvautuneet luottoihin.

Pääministeriehdokkailta on vaadittu moneen otteeseen selkeitä näkemyksiä käsissä olevien talousongelmien ratkaisemiseksi.

”Keinot ovat joko tukea kansalaisia suoraan verovaroin tai laskea veroja”, tiivistää suurlähettiläs Siukosaari.

”Tässä kampanjassa keskustelu on pyörinyt hyvin pitkälle näiden veronalennusten ja suorien tukien ympärillä. Ainakaan vielä ei muita vaihtoehtoja ole noussut esille, ja vähän vaikea on keksiä muita tapoja, jotka välittömästi näkyisivät kansalaisten ostovoimassa ja kukkarossa.”

Palkansaajat vaativat korotuksia

Työmarkkinoilla tilanne on turbulentti, sillä palkansaajien lakkoherkkyys kasvaa taloustilanteen ja ostovoiman heikentyessä.

Kuluneena kesänä on ollut muun muassa useampia lakkoja liikennealalla. Tuore pääministeri saattaa joutua mittaamaan voimiaan ammattiyhdistysliikkeen kanssa varsin nopeasti.

”Palkkaneuvottelut ovat edessä niin täällä kuin joka paikassa muuallakin, koska inflaatio on noissa lukemissa.”

”Hyvin vaikea talvi on varmasti tulossa. Pääministeri maan poliittisena johtajana joutuu miettimään, mitkä nämä keinot ovat ja millä yhteiskuntarauha tai vakaus säilytetään”, pohtii Siukosaari.

Venäjä aiheuttaa Britannian seuraavallekin pääministerille paljon pohdittavaa

Britannian pääministeri-ikonin Winston Churchillin sanat toukokuulta 1940 sopivat myös nykyhetkeen: ”Voitto hinnalla millä hyvänsä, voitto huolimatta kaikesta kauhusta, voitto, vaikka se veisi kuinka kauan ja vaikka tie siihen olisi kuinka raskas.”

Britannian tuleva pääministeri on pääsemättömissä Venäjän kanssa. Maa on Boris Johnsonin johdolla tukenut merkittävästi Ukrainaa sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Maa on sitoutunut sotilaalliseen ja taloudelliseen apuun, jotta Venäjä ei pääsisi sotatoimissaan niskan päälle. Sillä on luonnollisesti hintansa myös Britanniassa.

Englannin keskuspankin pääjohtaja Andrew Bailey onkin muistuttanut, että Venäjän laittoman hyökkäyksen aiheuttama taloudellinen shokki iskee väistämättä heikoimmassa asemassa oleviin. Heidän kun on pakko käyttää tuloistaan suuri osa välttämättömiin tarpeisiin, kuten energiaan ja ruokaan.

”Venäläisten viime aikojen yksi uskomattomista väitteistä on, että tämänhetkiset globaalit talousongelmat johtuvat Venäjää vastaan asetetuista pakotteista, ei Venäjän hyökkäyksestä. Tämä on täyttä roskaa”, Bailey sanoi puheessaan heinäkuussa.

”Taloudellinen hyvinvointi rakentuu tulevaisuudessakin demokratian ja turvallisuuden perustalle”, pääjohtaja jatkoi.

Venäjän ja Britannian välit ovat olleet jo pitkään kireät, ja äärimmilleen ne ovat kiristyneet Venäjän helmikuisen Ukrainan-hyökkäyksen jälkeen.