Kaasutoimitukset Venäjältä Saksaan pysähtyivät tänään – syynä kolmen päivän huolto

Pysäytyksen pelätään toistuvan syksyllä.

Berliini/Moskova

Kaasutoimitukset Venäjältä Saksaan kulkevassa Nord Stream 1 -maakaasuputkessa ovat pysähtyneet, sen operaattori Entsog kertoo.

Venäläinen kaasuyhtiö Gazprom kertoi aiemmin tässä kuussa pysäyttävänsä toimitukset paineistusyksikön kolmen päivän mittaisen huoltotauon vuoksi.

Gazpromin mukaan kaasuputkessa täytyy toteuttaa huoltotoimia tuhannen käyttötunnin välein.

Venäläisyhtiön mukaan kaasutoimitukset palautetaan huoltotauon jälkeen 33 miljoonaan kuutiometriin päivässä.

Pysäytyksen pelätään toistuvan

Saksan kaasunsiirtoverkkoyhtiön toimitusjohtaja Klaus Mueller kutsui päätöstä ”teknisesti käsittämättömäksi” ja kertoi sen olevan todennäköisesti vain Venäjän keino käyttää energiatoimituksia uhkana.

”Kokemuksen perusteella Venäjä tekee poliittisen päätöksen jokaisen niin sanotun huollon jälkeen”, hän sanoo.

Hän ottaa myös esille mahdollisuuden, että vastaava toistuisi syksyllä uudelleen.

Eurooppa on kärsinyt energian hintojen noususta sen jälkeen, kun Venäjä on vähentänyt kaasutoimituksiaan Ukrainan hyökkäyksen alun jälkeen. Saksa on syyttänyt Venäjää energian käyttämisestä aseena.