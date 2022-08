CNN: Trumpin kartanosta löytyi liki 200 salaista asiakirjaa

Julkaistun valaehtoisen todistuksen mukaan yksikään niistä tiloista, joista dokumentteja löydettiin, ei ollut sellainen, jossa olisi saanut varastoida luottamuksellista materiaalia.

Washington

Liittovaltion poliisi löysi yhteensä 184 eriasteista salaista asiakirjaa Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kartanoon tehdyssä kotietsinnässä, selviää perjantaina julkaistusta valaehtoisen todistuksesta, kertoi uutiskanava CNN.

Asiakirjoista 25 oli luokiteltu erittäin salaisiksi, 92 salaisiksi ja 67 luottamuksellisiksi. Todistuksen mukaan tällaiset dokumentit yleensä sisältävät kansalliseen puolustukseen liittyvää materiaalia.

Useissa dokumenteissa vaikutti olevan myös ex-presidentin käsikirjoittamia muistiinpanoja.

Todistuksesta selviää myös, ettei sen kirjoittaja usko yhdenkään niistä tiloista, joista dokumentteja löydettiin, olevan sellainen, että sinne olisi saanut varastoida luottamuksellista materiaalia ainakaan sen jälkeen kun Trumpin kausi oli päättynyt.

Miten, miksi ja kuka

Todistuksen mukaan Mar-a-Lago-kartanoon Floridassa kuluvan kuun alussa tehdyn ratsian tarkoituksena oli selvittää muun muassa miten ja miksi salaista materiaalia oli tuotu kartanoon, oliko siihen lupa, ja kuka tai ketkä näin tekivät.

CNN julkaisi todistuksen kokonaisuudessaan verkkosivuillaan, mutta suuri osa siitä oli mustattu. Oikeusministeriö olikin vastustanut todistuksen julkaisua, koska sen mukaan salattavia osioita on niin paljon, että jäljelle jäävä materiaali jää vaille kontekstia.

Oikeusministeriö perusteli vastustustaan myös sillä, että dokumentin julkaiseminen vaikeuttaa meneillään olevaa tutkintaa.

Uutiskanavan julkaisema dokumentti ei myöskään avaa sitä, miten ja millaisissa mittasuhteissa tutkintaa on tarkoitus jatkaa. Samoin tutkintaan osallistuva henkilöstö pidetään visusti salassa.

Trump palautti kesäkuussa osan kartanoon viemistään dokumenteista, mutta oikeusministeriö epäili jo tuolloin, ettei ex-presidentti ollut palauttanut kaikkia asiakirjoja.

"Oikeus rikkoa salaus"

Asiakirjan suurelta osin mustatusta osioista selviää myös, että Trumpin edustaja olisi muistuttanut liittovaltion poliisia siitä, että Trumpin mukaan presidentillä on laillinen oikeus niin halutessaan murtaa minkä tahansa dokumentin salassapito.

Salaisten asiakirjojen luvaton siirtäminen rikkoo vakoilulakeja.

Trump on itse kutsunut kotietsintää laittomaksi ja sanonut poliisin vieneen "asioita, joita ei olisi pitänyt viedä". Hänen näkemyksensä on, että tutkinta on poliittinen ja hän itse ei ole tehnyt mitään väärää.

Päivitys 26.8. kello 20.54: Päivitetty kauttaaltaan tuoreilla tiedoilla.