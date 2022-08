Tuomari määräsi Trumpin kotietsintään liittyvän valaehtoisen todistuksen julki, mutta vain osittain

Oikeusministeriö vastusti päätöstä, sillä salattavien kohteiden suuri määrä hämärtää sen mielestä kokonaisuutta.

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt entisen presidentin Donald Trumpin kartanoon tehdyn kotietsinnän perusteena olleen valaehtoisen todistuksen julkaistavaksi. Tuomari hyväksyi kuitenkin oikeusministeriön vaatimuksen salata dokumentista meneillään olevan tutkinnan yksityiskohtia ja mahdolliset lähteet.

Todistus on julkaistava puoleenpäivään mennessä Washingtonin aikaa eli Suomen aikaa viimeistään iltaseitsemältä.

Tuomari on perustellut päätöstään määrätä tietoja julkaistaviksi tapauksen saamalla huomiolla, sillä entisen presidentin kotiin kohdistunut etsintä on ennenkuulumatonta. Oikeusministeriö on vastustanut julkaisua siksi, että sen mukaan salattavia osioita on niin paljon, että jäljelle jäävä materiaali jää vaille kontekstia.

Liittovaltion poliisi FBI teki kotietsinnän Trumpin Mar-a-Lago-kartanoon Floridassa elokuun alkupuolella. Poliisi otti haltuunsa useita laatikollisia salaisiksi luokiteltuja dokumentteja, joita Trump ei toistuvista pyynnöistä ja vaatimuksista huolimatta ollut suostunut palauttamaan.

Etsinnän jälkeen julkaistusta luvasta ja siihen liittyvästä materiaalista kävi ilmi, että kyseisten asiakirjojen mahdollinen laiton säilyttäminen rikkoo Yhdysvaltain vakoiluun liittyvää lainsäädäntöä. Etsintä liittyi myös kahden muun lain rikkomisepäilyyn.

Trump on itse kutsunut kotietsintää laittomaksi ja sanonut poliisin vieneen "asioita, joita ei olisi pitänyt viedä". Hänen näkemyksensä on, että tutkinta on poliittinen ja hän itse ei ole tehnyt mitään väärää. Ajojahtina ex-presidentti näyttää pitävän myös FBI:n tutkimuksia, joiden kohteena on ollut satoja hänen kannattajiaan, jotka hyökkäsivät väkivaltaisesti Yhdysvaltain kongressin rakennukseen 6. tammikuuta 2021.

Kaatuuko Trumpin mahdollinen paluuhanke?

Miten iso vaikutus FBI:n kotiratsialla ja tutkinnalla on Trumpin mahdollisuuksiin päästä seuraavissa vaaleissa republikaanien presidenttiehdokkaaksi, jos hän päättää lähteä kisaan? Kaatuuko Trumpin mahdollinen paluuhanke tähän?

”Pitäisi tietää tarkemmin, mitä niissä löydettyjen 20 pahvilaatikon asiakirjoissa on. Jos siellä on esimerkiksi ydinaseisiin liittyviä asioita, niin onhan se aika raskauttavaa”, arvioi väitöskirjatutkija Jani Kokko STT:lle aiemmin.

On kuitenkin muistutettu, että Trump on selvinnyt kerta toisensa jälkeen skandaaleista, jotka kaataisivat muiden poliittisen uran. Tämän toi esiin myös Kokko.

”Tuskin kartanon ratsia katkaisee Trumpin pyrkyä presidenttiehdokkaaksi. Hän varmasti saa niin halutessaan ujutettua itsensä republikaanien esivaaliehdokkaiden joukkoon. Suuri kysymys olisi siinä tapauksessa, valitseeko puolue hänet ehdokkaakseen vai ei”, Jyväskylän yliopiston tutkija sanoi.

Kokko muistutti, että Trumpin johdolla puolue hävisi viimeksi sekä presidentinvaalit että senaatin ja edustajainhuoneen vaalit. Kokon mukaan republikaaneissa on nousussa muita kärkipoliitikkoja, jotka saattavat hyvinkin haluta presidenttiehdokkaaksi jo 2024. Näitä voivat olla esimerkiksi Floridan kuvernööri Ron DeSantis ja Texasin kuvernööri Greg Abbott, joille Trumpin kartanoon tehty ratsia voi antaa lisää pontta.

Trumpin ote puolueestaan on silti yhä tiukka. Useiden häntä vastaan nousseiden republikaanipoliitikkojen ura näyttää päättyneen kongressissa. Yksi heistä on Liz Cheney, joka hävisi Trumpin puoltamalle ehdokkaalle Wyomingin esivaaleissa. Cheney saattaa kuitenkin olla vielä uhka, sillä hän kertoi harkitsevansa pyrkimistä presidentiksi riippumattomana ehdokkaana vuoden 2024 vaaleissa, jos Trump on ehdolla. Republikaanien äänten jakautuminen olisi lottovoitto demokraateille, Kokko sanoo.

Päivitys 26.8.2022 kello 8.59: Lisätty uutiseen väitöskirjatutkija Jani Kokon haastattelu.