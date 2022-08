Äärioikeistolaisena tunnetun venäläisvaikuttajan tytär kuoli autopommi-iskussa – ”Putinin aivoiksi” kutsuttu isä saattoi olla tarkoitettu kohde

Iskussa kuollut valeuutisten levittäjänä tunnettu Darja Dugina oli länsimaiden sanktioiden kohteena. Hänen isänsä Aleksandr Dugin saattoi kuitenkin olla iskun tarkoitettu kohde.

Venäläisen äärioikeistolaisen ajattelijan Aleksandr Duginin tytär Darja Dugina, 29, kuoli Moskovassa autopommi-iskussa, kertoo venäläinen uutistoimisto Tass. Asiasta uutisoi myös muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Dugina oli ajamassa kotiinsa Moskovassa, kun hänen autonsa räjähti ja syttyi tuleen.

Darja Dugina lisättiin Yhdysvaltain ja Britannian pakotelistoille maaliskuussa, koska hän on levittänyt Venäjän hyökkäystä tukevaa disinformaatiota ja propagandaa.

Iskun kohteena tai toisena kohteena uskotaan olleen Duginan isä Aleksandr Dugin. Venäläisen 112-julkaisun mukaan Duginin oli määrä ajaa samalla kyydillä tyttärensä kanssa, mutta hän muutti mieltään viime hetkellä.

Venäläisissä Telegram-julkaisuissa liikkuu vahvistamattomia videoita, joissa Dugin näyttää katselevan šokissa tyttärensä palavaa autoa pelastajien saapuessa.

Isä tunnetaan äärioikeistolaisena ajattelijana

Aleksandr Dugin, 60, on tunnettu filosofi ja äärioikeistolainen poliitikko, jota on pidetty Venäjän presidentin Vladimir Putinin ideologisena innoittajana. Duginia on jopa kutsuttu Putinin aivoiksi tai ”Putinin Rasputiniksi”.

Todellisuudessa Dugin ei liene Putinin lähipiiriä, ja hänen vaikutustaan Putinin toimintaan on todennäköisesti liioiteltu.

Dugin on joka tapauksessa ollut merkittävässä roolissa nostamassa Venäjällä julkiseen keskusteluun äärioikeistolaisia ideoita ”suurvenäläisyydestä” ja Venäjän roolista Ukrainan ja Valko-Venäjän oikeutettuna hallitsijana.

Hän on kehitellyt 1990-luvulta lähtien ajatuksiaan ”euraasialaisesta” geopolitiikasta, jossa Venäjä johtaisi koko Eurooppaa.

Duginia luonnehditaan fasistiksi tai natsiksi. 1990-luvulla Dugin perusti Venäjän kansallis­bolševistisen puolueen, joka kiellettiin, ja myöhemmin hän on johtanut Eurasianistista liikettä.

1970-luvun Neuvostoliiton henkisenä perintönä hän on omaksunut puhetavan, jossa kaikki Venäjän viholliset ovat ”natseja”.

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan on perusteltu juuri taistelulla ”ukrainalaisia natseja vastaan”. Kehäpäätelmän vuoksi jokaista, joka vastustaa Venäjän hyökkäystä, voidaan tällä perusteella kutsua natsiksi.

Vieraillut myös Suomessa

Dugin erotettiin Moskovan valtionyliopiston kansain­välisten suhteiden sosiologian laitoksen johdosta vuonna 2014, kun hän kehotti tappamaan kaikki ukrainalaiset.

”Tappakaa, tappakaa, tappakaa ne. Mitään neuvotteluja ei enää pitäisi järjestää. Professorina olen tätä mieltä”, Dugin sanoi tuolloin haastattelussa.

Yhdysvallat määräsi Duginille pakotteita sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin vuonna 2015.

Dugin on vieraillut puhumassa myös Suomessa. Vierailuillaan antamissa haastatteluissa hän on puhunut Suomesta maltillisemmin kuin julkaisuissaan, joissa hän on kirjoittanut Suomen pilkkomisesta osaksi Venäjän hallitsemaa euraasialaista valtakuntaa.