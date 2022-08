Ukraina on vielä hetken Venäjää vahvempi, mutta täysin riippuvainen lännestä – Asiantuntija uskoo, että talvi johtaa asemasotaan

Venäjä joutuu tällä hetkellä reagoimaan Ukrainan toimiin.

Aamulehti

Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu jo kuudetta kuukautta. Aamulehti kysyi pääesikunnan entiseltä tiedustelupäälliköltä, kenraalimajuri evp. Pekka Toverilta, millainen tilanne Ukrainan sodassa on tällä hetkellä ja miten edessä häämöttävä talvi tulee vaikuttamaan siihen.

Millainen tilanne sodassa on tällä hetkellä?

Toverin mukaan nyt näyttää siltä, että aloite sodassa on siirtynyt Ukrainalle.

”Ukraina on iskenyt nyt Hersonin suunnasta venäläisiin kohteisiin.”

Tiistaiaamuna iskut laajenivat Krimille, tuhoten Venäjän asevaraston. Tämä on pakottanut Venäjän siirtämään joukkojaan enemmän Hersoniin ja näin varautumaan Ukrainan mahdolliseen vastahyökkäykseen. Venäjä pyrkii edelleen pitämään jo heikentyneitä joukkojaan Itä-Ukrainassa ja näin sitomaan Ukrainan joukkoja itään, jotta nämä eivät voi siirtää painopistettään Hersoniin.

”Tämä kaikki tarkoittaa, että he joutuvat reagoimaan siihen, mitä ukrainalaiset tekevät. Siinä mielessä aloite on ukrainalaisilla.”

Millaisia taisteluita käydään ja missä?

Venäläiset ovat yrittäneet pitää hyökkäystä yllä Itä-Ukrainassa Donbassin suunnassa. Tulokset ovat olleet vaatimattomia, sillä joukot ovat heikentyneitä ja tykistöä ei ole yhtä paljon käytössä kuin aikaisemmin.

”Olettaisin, että lähiviikkoina painopisteet tulevat olemaan Hersonin suunnassa. Ukrainalaiset ovat saaneet nyt aika hyvin eristettyä venäläiset joukot pohjoispuolelle katkomalla sillat. Viimeiseen silaukseen eli niiden alueiden haltuunottoon tarvitaan edelleen panssari- ja jalkaväkijoukon hyökkäystä.”

Mikä on osapuolten tilanne?

”Lyhyellä aikavälillä Ukraina on suhteessa hieman vahvistunut johtuen siitä, että heillä on aidosti vapaaehtoista reserviä enemmän käytössä ja he saavat henkilötäydennystä.”

Toverin mukaan myös Venäjä on käynnistänyt niin sanotut rekrytoinnit, mutta ne eivät vielä tuota joukkoja sotaan.

Sotilasambulanssi kuvattiin maanantaina savuavan Bakhmutin kaupungin edustalla Donetskin alueella.

”Varmaan vielä kuukauden verran ukrainalaisilla on pieni yliote, kun he vahvistuvat suhteessa venäläisiin.”

Hän toteaa, että Venäjä haluaa jatkaa sotaa, koska sotilaallisiin ratkaisuihin ei ole päästy. Toisin kuin Ukrainalla, Venäjällä on myös varaa jatkaa sotaa. Ukraina sen sijaan tarvitsee jatkuvaa apua länneltä.

”Jos länsi osoittaa, että tuemme Ukrainaa niin kauan kuin on tarve ja pidämme huolen, että Ukraina ei kaadu, se katkaisee Venäjän selkärankaa. Eivät hekään tätä sotaa jaksa ikuisuutta jatkaa. ”

Mikä lännen rooli on tällä hetkellä?

Lännen rooli on Toverin mukaan erittäin keskeinen. Hänen mukaansa esimerkiksi ilman lännen toimittamia Himars-raketinheittimiä ukrainalaiset eivät olisi pystyneet taistelemaan näin kauaa Venäjää vastaan.

”Ilman Himarseja Venäjä olisi pystynyt jatkamaan sitä tykistön tulijyrää ja päässyt ottamaan Donbassin haltuun.”

Työntekijät korjasivat tiistaina rautatietä lähellä Krimillä.

Ukraina tarvitsee taustatukea, että se pystyy pitämään valtion toiminnassa ja jatkamaan taisteluita. Lännestä tarvitaan myös jatkuvaa ase- ja koulutusapua. ”Muuten heidän oma puolustusteollisuutensa on aika lailla lamautettu venäjän ohjus- ja ilmaiskuilla.”

Toveri toteaa Ukrainan tarvitsevan tulevaisuudessa parempaa ilmatorjuntaa, jotta se pystyy suojaamaan väestöään ja infrastruktuuriaan Venäjän ohjusiskuilta.

”Ja ennen kaikkea tarvitaan jatkuvuutta. Uutta materiaalia tulee sotasaaliina Venäjältä, mutta tärkeämpää on lännestä saatava apu, koska kalusto on modernimpaa.”

Mitä tapahtuu syksyllä?

Toveri uskoo, että ukrainalaisilla on mahdollisuus toteuttaa ennen syyskuun loppua vastahyökkäys, jolla he saisivat Dneprin pohjoispuolen alueen haltuunsa.

”Venäläiset näyttävät nyt linnoittavan Hersonin kaupunkia niin paljon, että vähän haisee siltä, että ne kuvittelevat tekevänsä tästä uuden Stalingradin”

Hän epäilee, että lokakuussa tilanne saattaa edetä jo huonompaan suuntaan.

”Talvi iskee. Luulen että taistelut hyytyvät ja mennään asemasotaan talveksi. Molemmat osapuolet pyrkivät vahvistamaan joukkojaan, saamaan uutta kalustoa ja kouluttamaan joukkojansa. Sitten keväällä taas katsotaan, miten se lähtee käyntiin.”