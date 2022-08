Armenian Jerevanissa suuri räjähdys torilla – ainakin yksi kuollut ja 20 loukkaantunut

AP: Pormestarin tiedottajan mukaan räjähdys tapahtui alueella, jossa säilytetään ilotulitteita.

Jerevan

Armenian pääkaupungissa Jerevanissa on sattunut suuri räjähdys torilla, kertoo maan hätätilaministeriö.

Ministeriön mukaan räjähdyksessä kuoli yksi ja loukkaantui ainakin 20 ihmistä.

Räjähdyksen syy ei ollut selvillä vielä sunnuntai-iltapäivällä.

Räjähdys tapahtui Surmalun torilla Jerevanissa ja sitä seurasi tulipalo, ministeriö kertoi.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa torin yllä näkyy paksuja savupilviä ja kuuluu pamahduksia.

Paikalle on hälytetty ainakin parikymmentä paloautoa.

Uutistoimisto AP:n mukaan kaupungin pormestarin kanslia on sanonut, ettei ole tiedossa, kuinka moni on jäänyt raunioiden alle loukkuun. Tori on noin kahden kilometrin päässä kaupungin keskustasta etelään.

