Useita ihmisiä haavoittunut bussiampumisessa Jerusalemissa

Israelin poliisi kertoo, että se on saanut kiinni ampumisesta epäillyn henkilön.

Jerusalem

Israelissa Jerusalemin vanhassakaupungissa on haavoittunut kahdeksan ihmistä bussiampumisessa, kertoo Israelin poliisi. Kaksi on haavoittunut vakavasti.

Israelin poliisi kertoo, että se on saanut kiinni ampumisesta epäillyn henkilön. Tapahtumapaikka sijaitsee lähellä Länsimuuria, joka on juutalaisten pyhin paikka alueella.

Jännitteet Israelissa olleet pinnalla viime aikoina

Ampuminen tapahtui vain viikko sen jälkeen, kun Israelilla ja Islamilainen jihad -äärijärjestöllä oli kolme päivää kestänyt yhteenotto palestiinalaisten asuttamalla Gazan kaistalla. Israelin asevoimat teki alueelle muun muassa ilmaiskuja, ja Gazasta ammuttiin raketteja Israelin puolelle. Ainakin 49 palestiinalaista, mukaan lukien lapsia, kuoli väkivaltaisuuksissa, jotka päättyivät Egyptin neuvottelemaan tulitaukoon viime sunnuntaina.

Maaliskuusta alkaen 19 ihmistä, enimmäkseen israelilaisia siviilejä Israelissa, on kuollut iskuissa, joista pääosa on ollut palestiinalaisten tekemiä. Myös kolme palestiinalaista hyökkääjää on kuollut iskuissa. Väkivaltaisuuksien jälkeen Israelin viranomaiset ovat lisänneet ratsioita miehittämällään Länsirannan alueella. Ainakin 50 palestiinalaista on kuollut Länsirannalla ratsioiden yhteydessä.