Oder-joki on täyttynyt kuolleista kaloista – Syyksi epäillään kemiallista jätettä

Kalakuolemien syytä vielä selvitetään, mutta Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki on arvellut, että veteen olisi mahdollisesti upotettu kemiallista jätettä.

Schwedt

Saksan ja Puolan alueilla kulkeva Oder-joki on täyttynyt kuolleista kaloista viranomaisten varoittaessa ympäristökatastrofista.

Syytä kalojen kuolemaan ei vielä tiedetä. Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki on sanonut, että veteen olisi mahdollisesti upotettu kemiallista jätettä.

Asukkaita on varoitettu pysymään pois vedestä.

Paikalliset asukkaat ja onkijat tekivät ensimmäiset havainnot kalojen massakuolemista heinäkuun lopulla. Saksan viranomaiset ovat syyttäneet Puolan viranomaisia siitä, että ne eivät varoittaneet heitä kalojen kuolemista ennen kuin kaloja alkoi huuhtoutua rannoille.

Puolan pääministerin Morawieckin mukaan asiasta ei tiedotettu, koska Puolassa ongelman oli uskottu olevan paikallinen. Hän kuitenkin myönsi ongelman olevan erittäin suuri.

”Tuho on mittakaavaltaan erittäin suuri – riittävän suuri, jotta voimme sanoa, että menee vuosia ennen kuin Oder-joki palautuu luonnolliseen tilaansa”, Morawiecki sanoi perjantaina.

”Todennäköisesti valtavia määriä kemiallista jätettä upotettiin jokeen täysin tietoisina sen riskeistä ja seurauksista”, hän sanoi.

Syytä tutkitaan yhä

Oderia on pidetty viime vuosina varsin puhtaana jokena, ja sen vesissä elää nelisenkymmentä kalalajia.

Nyt joessa kelluu kuolleena muutaman sentin pituisista kaloista 30–40 sentin mittaisiin kaloihin.

Viranomaisten mukaan kalat ovat todennäköisesti kuolleet myrkytykseen.

Koska veden happipitoisuus on viime aikoina ollut korkea eikä siten matala happipitoisuus ole voinut tappaa kaloja, viranomaisten mukaan on todennäköistä, että veteen on joutunut vierasta ainetta.

Aiemmat raportit viittasivat erittäin korkeisiin elohopeapitoisuuksiin vedessä, mutta perjantai-iltana julkaistujen alustavien tulosten mukaan vesi on myös epätavallisen suolaista.

Viranomaiset odottavat lisätestituloksia raskasmetalli- ja elohopeapitoisuuksista.

Saksalaislehti Deutsche Wellelle puhunut tutkija Christian Wolter sanoi, että myös meneillään oleva ruoppaus joen uoman syventämiseksi on saattanut vapauttaa veteen elohopeaa.