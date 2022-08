Italian gallupeita johtaa nyt äärioikeistolainen puolue, joka tutkijan mukaan tavoittelee "valkoista ja katolista" Italiaa

Giorgia Melonista voi tulla Italian ensimmäinen naispääministeri ja myös maan ensimmäinen äärioikeistolainen pääministeri sitten toisen maailmansodan.

Italian syksyn vaaleissa on vahvassa nousussa yhden naisen luotsaama äärioikeistolainen puolue. Viime aikojen mielipidemittauksien mukaan Giorgia Melonin johtama äärioikeistolainen Italian veljet -puolue on kerännyt noin 24 prosentin kannatusta. Se on kisannut ykköspaikasta keskustavasemmistolaisen Enrico Lettan johtaman Demokraattisen puolueen kanssa, joka on aivan Melonin puolueen kintereillä.

Jos Italian veljet voittaa vaalit, tulee Melonista sekä Italian ensimmäinen naispuolinen pääministeri että maan ensimmäinen äärioikeistolainen pääministeri sitten toisen maailman sodan päättymisen.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Marco Siddi sanoo, että Melonin puoluetta voi kuvata äärioikeistolaiseksi.

”Puolue tavoittelee valkoista ja katolista Italiaa”, hän sanoo STT:lle.

Italiassa pidetään syyskuussa ennenaikaiset vaalit pääministeri Mario Draghin hallituksen hajoamisen vuoksi.

Juuret uusfasistisessa liikkeessä

Meloni toimi nuorisoministerinä entisen pääministerin Silvio Berlusconin hallituksessa vuosina 2008–2011. Hän on nuorena toiminut uusfasistisessa Italian sosiaalisessa liikkeessä (MSI). Liikkeen perustivat entisen diktaattorin Benito Mussolinin kannattajat 1940-luvun loppupuolella.

1980- ja 1990-luvulla liikkeen uusi puheenjohtaja Gianfranco Fini pyrki valtavirtaistamaan liikettä, kertoo Siddi. Samalla se läheni Italian keskustaoikeiston kanssa.

MSI:n tilalle perustettiin uusi Kansallinen liitto, joka liittoutui Berlusconin Forza Italia -puolueen kanssa. Forza Italian ja Kansallisen liiton yhteistyöstä puolestaan syntyi keskustaoikeistolainen Vapauden kansa -puolue.

Melonin puolue puolestaan syntyi, kun osa Vapauden kansan politiikoista irtaantui puolueesta perustaakseen uuden, äärioikeistolaisemman Italian veljet -puolueen vuonna 2012. Se on hiljalleen onnistunut kasvattamaan kannatustaan marginaalipuolueesta.

”Vielä vuoden 2018 vaaleissa Matteo Salvinin johtama laitaoikeistolainen Lega-puolue oli suurin oikeistopuolue. Nyt taas Melonin puolue on suurin. Se on onnistunut saamaan ääniä niin Legan kuin muiden puolueiden äänestäjiltä”, kertoo Siddi.

Hänen mukaansa puolueen suosion taustalla on niin Melonin henkilökohtainen karisma kuin se, että se sai näkyvyyttä ollessaan suurin oppositiopuolue Draghin hallituksen aikana. Vaikka Draghi sai arvostusta Italian eliiteiltä ja Italian ulkopuolella, iso osa kansasta ei tuntenut erityistä vetoa hänen hallintoonsa.

”Vaikka Italian eliitti oli pettynyt hallituksen kaatumiseen, laajempi osa italialaisista ei kokenut vahvaa sidettä Draghin hallintoon”, Siddi sanoo.

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustaja

Meloni on viime aikojen julkisessa retoriikassaan pyrkinyt vieraannuttamaan puolueettaan äärioikeistolaisesta imagosta ja tuomaan sen imagoa kohti keskustaoikeistoa. Melonin puolue on vaaleissa koalitiossa Salvinin Lega-puolueen ja ex-pääministeri Berlusconin keskustaoikeistolaisen puolueen Forza Italian kanssa. Puolueiden yhteiskannatus on gallupeissa ollut yhteensä reilusti yli 40 prosentin tuntumassa.

Meloni kuvaa itseään "patriootiksi". Deutsche Wellen mukaan Italian fasistijohtaja Benito Mussolinia hän on taas on kuvannut “monimutkaiseksi persoonaksi”.

”Hän on tuonut patriootti-sanan takaisin Italian nykypolitiikan valtavirtaan, mitä se ei aiemmin ollut johtuen Italian fasistimenneisyydestä”, Siddi sanoo.

Melonin talouspolitiikka on sekoitus kaikkea häivähdyksellä neoliberalismia. Hän on tukenut alhaista verotusta ja tasaveroa mutta samalla lisätukia italiaisille perheille, vaikka lupauksen hintalapusta ei ole tietoa, Siddi sanoo.

”Samalla hän on sosiaalikonservatiivi, joka kuvaa suhteitaan katoliseen kirkkoon läheisiksi”, Siddi sanoo.

Guardianin mukaan Meloni on kutsunut aborttia "yhteiskunnan häviöksi" ja hän vastustaa myös samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

Etäisyyttä Italian oikeiston läheisiin Venäjä-suhteisiin

Huolta on herättänyt, voiko Melonin ja muun Italian oikeiston nousu vaikeuttaa EU:n yhteistä Venäjä-politiikkaa. Esimerkiksi ex-pääministeri Silvio Berlusconin ja äärioikeistolaisen Lega-puolueen läheiset Venäjä-yhteydet ovat olleet toistuvasti tapetilla.

Siddin mukaan Meloni on viime aikoina pyrkinyt kuitenkin profiloitumaan etenkin Ukrainan puolustajana. Siksi hän ei usko, että ollessaan vallassa puolue vaikuttaisi suuresti EU:n yhteiseen Venäjä-politiikkaan. Sen sijaan Melonin liittolaispuolueiden suhteita Venäjään on pidetty läheisinä, mikä on nostanut huolia yhteisen EU-politiikan horjuttamisesta.

”Berlusconin ja Salvinin Venäjä-suhteet ovat Melonia läheisemmät”, Siddi sanoo.

Italia on kuitenkin hyötynyt paljon EU:n elpymissuunnitelmasta. Siksi on todennäköistä, että Italian seuraavakaan hallitus ei pyri etääntymään EU:sta, koska se haluaa taata tukirahojen saannin, Siddi sanoo.

”Sen sijaan Melonin hallitus voi tietää huonoja uutisia Italian kotimaisille vähemmistöille – maahanmuuttajille ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille. He tulevat tuntemaan kyseisen hallituksen politiikan harteillaan”, hän toteaa.