Yhdysvaltain presidentti Biden piti voimakkaan puheen kansalaisille al-Zawahirin kuoleman jälkeen: ”Oikeus on tapahtunut”

Biden muisti puheessaan syyskuun 11. päivän terrori-iskuja ja lupasi Yhdysvaltojen jatkavan terrorisminvastaista sotaa.

”OikeuS on tapahtunut, eikä terroristijohtajaa enää ole.”

Näin totesi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden maanantai-iltana kerrottuaan Yhdysvaltojen tappaneen al-Qaidan johtajan Ayman al-Zawahirin.

Biden piti voimakkaan puheen suorassa lähetyksessä Yhdysvaltain kansalle Valkoisen talon parvekkeelta.

”Teemme jälleen selväksi, että vei se kuinka kauan tahansa ja missä ikinä piileksit, jos olet uhka kansallemme, Yhdysvallat löytää ja tappaa sinut”, Biden sanoi.

Presidentti kertoi hyväksyneensä al-Zawahirin tappaneen iskun viikko sitten. Isku Kabuliin tapahtui varhain sunnuntaina Afganistanin aikaa.

Biden kertoi Yhdysvaltojen etsineen terroristijohtajaa ”heltymättömästi” vuosien ajan edellisten presidenttien George W. Bushin, Barack Obaman ja Donald Trumpin valtakausina.

Al-Zawahirin tappaminen on viimeisin käänne terrorisminvastaisessa sodassa. Se on jo yli kaksi vuosikymmentä jatkunut Yhdysvaltojen johtama kampanja islamistista terrorismia vastaan.

Terrorisminvastainen sota alkoi al-Qaidan tekemien syyskuun 11. päivän terrori-iskujen seurauksena vuonna 2001.

Osana kampanjaa Yhdysvallat valloitti ja miehitti Afganistanin vuonna 2001 ja Irakin vuonna 2003. Yhdysvaltojen joukot poistuivat Irakista vuonna 2011 ja Afganistanista vasta vuonna 2021.

Nyt tapettu al-Zawahiri oli al-Qaidan silloisen johtajan Osama bin Ladenin läheinen yhteistyökumppani ja keskeisessä roolissa syyskuun 11. päivän terrori-iskujen suunnittelussa. Hän oli myös yksi al-Qaidan perustajajäsenistä.

Lisäksi al-Zawahiri suunnitteli lukuisia iskuja muun muassa Yhdysvaltain sotilastukikohtia sekä Kenian ja Tansanian suurlähetystöjä kohtaan.

”Yhdysvallat ei halunnut tätä terrorisminvastaista sotaa. Se tuli meidän luoksemme, ja me vastasimme siihen periaatteilla ja vakaumuksella, jotka ovat ohjanneet meitä sukupolvien ajan: suojellaksemme viattomia sekä puolustaaksemme vapautta ja pitääksemme sen liekin tulessa”, Biden kertoi.

”Tämä on maamme ja kansamme suuri ja määrittelevä totuus: me emme murru. Me emme koskaan anna periksi. Me emme koskaan peräänny.”

Al-Qaidan terroristit lensivät kaksi lentokonetta World Trade Center -torneihin New Yorkissa 9. syyskuuta vuonna 2001.

Viime vuonna tuli täyteen 20 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskuista, jotka kaatoivat World Trade Center -tornit New Yorkissa. Iskuissa kuoli lähes kolmetuhatta yhdysvaltalaista. Heidän muistokseen ristityllä Ground Zero -tapahtumapaikalla järjestetään vuosittainen muistotilaisuus.

”Kun näkee iskuissa kuolleiden nimet ikuisesti pronssiin kaiverrettuna, on se vahva muistutus kansakuntamme tekemästä pyhästä lupauksesta: me emme koskaan unohda”, Biden kertoi.

Tunteikas puhe muistuttaa vuosikymmenen takaisesta päivästä, jolloin presidentti Obama kertoi Yhdysvaltojen tappaneen al-Qaidan edellisen johtajan Osama bin Ladenin toukokuussa 2011.

Silloin Joe Biden oli Obaman varapresidentti ja syyskuun 11. päivän iskuista kulunut lähes kymmenen vuotta.

Samoin kuin Biden nyt, myös Obama lupasi, ettei Yhdysvallat koskaan unohda iskuissa kuolleita – tai luovu sodastaan.

”Meidän täytyy – ja me aiomme – pysyä valppaina niin kotona kuin ulkomailla”, Obama sanoi vuonna 2011.

Viimeksi tämän vuoden helmikuussa Yhdysvallat tappoi terroristijärjestö Isisin johtajan Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshin Syyriassa.