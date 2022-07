Ulkoministeri Blinken paljasti Yhdysvaltain yrittävän saada koripallotähti Brittney Grinerin ja toisen vangin vapaaksi

Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit neuvottelevat yhdysvaltalaisvankien vapauttamisesta lähipäivinä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi Washingtonissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa keskiviikkoiltana Suomen aikaa maan tehneen "merkittävän tarjouksen" Venäjän vangitsemien yhdysvaltalaisten vapauttamisesta. Yhdysvaltojen tavoitteena on saada vapaaksi koripallotähti Brittney Griner sekä vakoilusta syytetty Paul Whelan.

Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvotteluista perillä olevan lähteen mukaan Yhdysvallat tarjoutui jo kesäkuussa vaihtamaan vangitun venäläisen asekauppiaan Viktor Boutin, jotta Griner ja Whelan saataisiin pois Venäjältä. Asiasta kertoo New York Times.

Blinken ei tiedotustilaisuudessa suostunut vahvistamaan yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n uutista, jonka mukaan presidentti Joe Biden olisi suostunut vankeinvaihtoon. Venäjä on vaatinut Boutin vapauttamista useita vuosia. "Kuoleman kauppiaana" tunnettu 55-vuotias entinen neuvostoarmeijan upseeri Bout kärsii 25 vuoden vankilatuomiota salaliitosta myydä aseita ihmisille, jotka ovat sanoneet aikovansa tappaa yhdysvaltalaisia.

Moskovan lentokentällä pidätetty koripallotähti Griner, 31, on ollut vangittuna helmikuun puolivälistä lähtien. Grinerin matkatavaroista löytyi hasisöljyä. Whelan, 52, on puolestaan entinen merijalkaväen sotilas ja turvallisuusalanyrityksen omistaja, joka pidätettiin moskovalaisessa hotellissa vuonna 2019. Yhdysvaltain ulkoministeriön luokittelun mukaan molemmat Griner ja Whelan on pidätetty väärin perustein.

Blinken ja Lavrov puhuvat "lähipäivinä"

Blinken sanoi aikaisemmin keskiviikkoiltana aikovansa puhua Venäjän-kollegansa Sergei Lavrovin kanssa puhelimessa lähipäivinä. Blinken ei kuvaillut ehdotusta tai Venäjän vastausta tarkemmin, vaan sanoi, ettei hän halua vaarantaa arkaluonteisia neuvotteluita.

Ulkoministerit eivät ole olleet yhteydessä toisiinsa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Blinken kommentoi puhelun sisältöä etukäteen sanomalla, että aikoo keskittyä kapeakatseisesti vain tärkeimpiin asioihin, kuten nimenomaan pidätettyjen vapauttamiseen, ja puhelussa ei ole kyse Ukrainasta neuvottelemisesta.