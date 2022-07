EU:n energiaministerit sopuun kaasun kulutuksen vähentämisestä – Lintilä: "Venäjä laajensi Natoa, nyt se yhdistää Euroopan unionia"

Osa jäsenmaista on suhtautunut penseästi komission ehdotukseen siitä, että vakavissa tilanteissa vähennystavoitteista voisi tulla pakollisia.

EU:n energiakomissaari Kadri Simson oli ennen neuvotteluiden alkua luottavainen sovun syntymisestä. Kuva on otettu Brysselissä 20. heinäkuuta.

Helsinki/Bryssel

Euroopan unionin energiaministerit ovat päässeet sopuun kaasun kulutuksen vähentämisestä EU:n alueella, kertoo EU:n puheenjohtajamaana toimiva Tshekki Twitterissä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kommentoi sopua Twitterissä kirjoittamalla, että Venäjä laajensi Natoa, nyt se yhdistää Euroopan unionia.

Maat saavuttivat poliittisen sovun kaasun käytön vähentämisestä 15 prosentilla ensi talvena, sillä Venäjän uskotaan rajoittavan kaasun saantia. 15 prosentin tavoitteesta voi tulla tietyin poikkeuksin hätätilanteessa pakollinen.

Luxemburgin energiaministeri Claude Turmes kertoo Unkarin olleen ainoa jäsenmaa, joka äänesti suunnitelmaa vastaan.

Useampia skeptisiä maita

EU-komissio ehdotti viime viikolla jäsenmaille, että ne vähentäisivät kaasun kulutustaan vapaaehtoisesti 15 prosentilla vuosiin 2017–2022 verrattuna.

Osa jäsenvaltioista on suhtautunut skeptisesti ajatukseen siitä, että tavoitteesta tulisi sitova, sillä ne ovat huolissaan vaikutuksista kuluttajille ja paikallisille yrityksille.

EU:n energiakomissaari Kadri Simson oli ennen neuvotteluiden alkua luottavainen sovun syntymisestä.

”Odotan, että meillä on tänään kiinnostavia poliittisia keskusteluita, koska jäsenvaltiot tulevat erilaisista olosuhteista ja niillä on erilaisia lähtökohtia, mutta odotan, että päivän lopuksi meillä on poliittinen yhteisymmärrys”, hän sanoi toimittajille mentyään neuvotteluihin.

Suomea neuvotteluissa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Ainakin Italia, Unkari, Puola, Portugali ja Espanja ovat ilmaisseet huolensa komission ehdotuksesta. Monet Itä- ja Etelä-Euroopan maat haluavat enemmän joustavuutta vähennystavoitteisiin.

Mediatietojen mukaan EU:n puheenjohtajamaana toimiva Tshekki olisi tehnyt kompromissiehdotuksen, jossa on esitetty kolmea muutosta komission ehdotukseen.

”Solidaarisuus ja yhtenäisyys on paras ase, ja uskon, että päivän lopuksi otamme sen tien”, Tshekin teollisuus- ja kauppaministeri Jozef Sikela sanoi ennen neuvotteluita.

Suomi on jo vähentänyt kaasun kulutusta

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan komission vähennystavoite ei aiheuta Suomessa heti toimenpiteitä, sillä Suomi on laskenut kaasun kulutusta viimeisen 10 vuoden aikana jopa puoleen. Venäjän hyökkäyksen jälkeen kaasun käyttö on Suomessa laskenut entisestään, eikä Venäjältä ole tullut Suomeen maakaasua toukokuun jälkeen.

Suomi ei ole muutoinkaan niin riippuvainen kaasusta kuin monet muut EU-maat, sillä Suomessa kaasun osuus energian kokonaiskulutuksesta on vain noin viisi prosenttia.

Kaasun vähentämisellä pyritään siihen, että kaasua riittäisi myös talvella, vaikka Venäjä rajoittaisikin sen saatavuutta.

Komissio haluaa uudistuksen voimaan asetuksella. Tämä tarkoittaa, että sitä on sovellettava kaikissa jäsenmaissa automaattisesti, kun asetus tulee voimaan.

Komission ehdotuksen mukaan jäsenmaiden on tehtävä suunnitelmansa kaasun käytön vähentämisestä syyskuun loppuun mennessä. Niiden on tämän jälkeen kahden kuukauden välein raportoitava komissiolle suunnitelman etenemisestä.

Jäsenmaille asetettujen tavoitteiden lisäksi komissio haluaa lisätä jäsenmaiden riippumattomuutta venäläisestä kaasusta nopeuttamalla kaasun yhteisostoja EU:ssa.

Vähennystavoite tarvitsee tuekseen EU-maiden määräenemmistön. Tällä tietoa päätöksen vähennystavoitteesta voisivat tehdä EU:n energiaministerit eli ministerineuvosto.

Uutinen päivittyy.