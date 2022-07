Sri Lankalla sotilaat ja poliisit tekivät ratsian protestileiriin, vaikka mielenosoittajat olivat jo luvanneet lähteä paikalta

Ratsia tehtiin vain päivä sen jälkeen, kun Ranil Wickremesinghe vannoi virkavalansa kriisin keskellä rämpivän maan uutena presidenttinä.

Sri Lankalla viranomaiset ovat tehneet paikallista aikaa varhain perjantaina ratsian maan suurimmassa kaupungissa Colombossa sijaitsevaan protestileiriin, vaikka aktivistit olivat jo luvanneet poistua paikalta. Ratsiaan osallistuneet sotilaat ja poliisit purkivat presidentin palatsin eteen pystytetyn leirin ja häätivät aktivistit leiristä.

Ratsia tehtiin vain päivä sen jälkeen, kun veteraanipoliitikko Ranil Wickremesinghe vannoi virkavalansa ennennäkemättömän talouskriisin keskellä rämpivän maan uutena presidenttinä. Wickremesinghe korvasi tehtävässä maan edellisen presidentin Gotabaya Rajapaksan, jonka mielenosoittajat saivat painostettua jättämään tehtävänsä.

Sotilaat ja poliisit rynnistivät mielenosoittajien leiriin mellakkavarusteisiin sonnustautuneena tunteja ennen kuin mielenosoittajien oli ollut määrä poistua paikalta.

Sadat sotilaat poistivat mielenosoittajien pystyttämiä barrikadeja, jotka estivät pääsyn palatsin pääportille ja kehottivat mielenosoittajia siirtymään protestia varten erikseen määritellylle alueelle.

Viranomaiset ottivat ratsian yhteydessä kiinni useita aktivisteja.

Lisäksi poliisi oli eristänyt alueelle vievät päätiet, jotta uusien ihmisten liittyminen protestijoukkoon voitaisiin estää.

Edellinen presidentti pakeni levottomuuksien keskellä ja erosi

Aktivistit olivat jo aiemmin ilmoittaneet, että he aikovat luovuttaa presidentin palatsin perjantaina iltapäivästä sen jälkeen, kun Wickremesinghe on saanut vihittyä uuden hallituksen virkaansa.

Sri Lankan ex-presidentti Gotabaya Rajapaksa erosi virastaan viime viikolla paettuaan sitä ennen maasta pitkään jatkuneiden levottomuuksien jälkeen.

Parlamentti valitsi Wickremesinghen presidentiksi Rajapaksan loppukauden ajaksi eli marraskuuhun 2024 saakka.

Wickremesinghe oli varoittanut mielenosoittajia, että valtion omistamien rakennusten valtaaminen on laitonta ja aktivistit häädettäisiin, jos he eivät lähtisi paikalta itse.

Wickremesinghe julisti maahan hätätilan

Uusi presidentti on myös julistanut maahan hätätilan, joka tarjoaa laajat toimivaltuudet maan asevoimille ja poliisille muun muassa ottaa epäiltyjä kiinni pitkiksi ajanjaksoiksi ilman, että näitä vastaan tarvitsee nostaa syytteitä.

Keskiviikkona srilankalainen tuomioistuin määräsi mielenosoittajia jättämään osan leiristään ja rajoittaa toimintansa erikseen määritellylle alueelle.

Mielenosoittajat ovat syyttäneet Wickremesinghen edustavan entisen presidentin vaikutusvaltaista sukua. Tuore valtionpäämies on kiistänyt syytökset, ja väittänyt olevansa Rajapaksojen sijaan kansan ystävä.

Tulevalla hallituksella on edessään vaikea tehtävä johtaa maa ulos itsenäisyydenajan pahimmasta talouskriisistään. Saarivaltiossa on pulaa lähes kaikesta. Maa on neuvotellut Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa talouden pelastuspaketista.