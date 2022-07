Unkari ui vastavirtaan ja haluaa ostaa lisää kaasua Venäjältä – Venäjä lupasi harkita

Unkarin hallitus on päättänyt ostaa 700 miljoonaa kuutiometriä maakaasua lisää pitkäaikaisissa sopimuksissa määrättyjen määrien lisäksi.

Budapest

Venäjä kertoo harkitsevansa Unkarin pyyntöä ostaa Venäjältä lisää kaasua tänä vuonna.

Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto matkusti torstaina Moskovaan neuvottelemaan lisäkaasun ostamisesta Unkarille Venäjältä. Asian vahvisti maata johtava Fidesz-puolue.

Puolueen lausunnon mukaan Unkarin hallitus on päättänyt ostaa 700 miljoonaa kuutiometriä maakaasua lisää pitkäaikaisissa sopimuksissa määrättyjen määrien lisäksi.

Unkarin maakaasuputkioperaattorin FGSZ:n tietojen mukaan määrä vastaa noin 6,7 prosenttia maan vuoden 2020 maakaasun kulutuksesta.

Szijjarto tapasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin.

”Tänään kollegamme ovat tuoneet esiin, että Unkarin hallitus haluaa ostaa lisää maakaasua tänä vuonna. Pyyntöä tullaan tarkastelemaan”, Lavrov sanoi ministereiden yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Venäjä vähentänyt toimituksia Eurooppaan

Lavrov kehui Venäjän ja Unkarin kahdenvälistä suhdetta. ”Meidän keskustelumme tänään vahvistaa suhteen pysyvän ja strategisen laadun. Tulemme kehittämään suhdetta kaikilla mahdollisilla tavoilla”, Lavrov sanoi.

Viime kuukausina Venäjä on katkaissut kaasutoimitukset tai vähentänyt niiden määrää lukuisiin Euroopan unionin maihin. Venäjä on vedonnut erilaisiin syihin, mutta arvellaan, että kyseessä on vastatoimi taloudellisille pakotteille, joita Euroopan maat ovat sille asettaneet.

Euroopan komissio ehdotti eilen, että kaikkien EU:n jäsenmaiden tulisi pyrkiä vähentämään kaasun kysyntää 15 prosentilla elokuun alusta maaliskuun loppuun.

Unkari on riippuvainen Venäjän kaasusta

Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoi viime viikolla, että Eurooppa oli Venäjälle kohdistetuilla pakotteillaan "ampunut itseään keuhkoihin". EU asetti kiellon suurimmalle osalle Venäjän öljykaupasta.

Unkari julisti viime viikolla hätätilan energiakriisin takia. Maa on hyvin riippuvainen Venäjän kaasusta ja öljystä, sillä 80 prosenttia sen kaasusta ja 65 prosenttia sen öljystä tulee Venäjältä.

Unkarissa inflaatio on noussut viime kuukausina korkeammaksi kuin aikoihin.