Yökerhossa ammuttiin aseella ja käytettiin veitsiä Espanjan Marbellassa – Viisi haavoittui

Viisi ihmistä haavoittui, kun yökerhossa avattiin tuli sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Marbellassa Etelä-Espanjassa. Yksi haavoittuneista haavoittui vakavasti.

Opium -yökerhossa alkoi tappelu hieman kello yhden jälkeen maanantain vastaisena yönä. Ampuma-aseen lisäksi yhteenotossa käytettiin myös veitsiä. Ampujaksi epäillyllä miehellä oli viiltohaavoja päässään ja rinnassaan, kun hänet kuljetettiin hoitoon. Vammat ovat vakavia.

Epäilty ampuja on julistettu pidätetyksi ja poliisi on aloittanut tutkinnan tapauksesta. Marbella on erittäin suosittua turistialuetta, jossa lomailee runsaasti myös suomalaisia.

Opium sijaitsee rannalla kaupungin itäosassa. Asiasta kertoi espanjalaislehti El Pais.