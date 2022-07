Sri Lankan presidentti on vahvistanut eroavansa virastaan keskiviikkona, sanoo pääministerin esikunta

Mielenosoittajat ovat olleet skeptisiä presidentin lupauksista erota.

Etelä-Aasiassa sijaitsevan Sri Lankan presidentti Gotabaya Rajapaksa vahvisti tänään aikomuksensa erota virastaan tämän viikon keskiviikkona. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Varmistuksen presidentin eroaikeista antoi maan eroavan pääministerin Ranil Wickremesinghen esikunta. Se kertoi tänään tiedotteessa saaneensa asiasta virallisen vahvistuksen paossa olevalta presidentiltä.

Presidentin virka-asunnon vallanneet mielenosoittajat ovat olleet skeptisiä presidentin lupauksista erota ja ilmoittaneet pysyvänsä paikoillaan, kunnes Rajapaksa on virallisesti eronnut tehtävästään.

Talouskriisin kanssa kamppailevassa Sri Lankassa mielenosoittajat olivat jo pitkään vaatineet presidentin eroa. Presidentti joutui lauantaina pakenemaan mielenosoittajia, jotka tunkeutuivat hänen virka-asuntoonsa pääkaupunki Colombossa osana suurmielenosoitusta.

BBC:n mukaan Rajapaksa on tällä hetkellä Sri Lankan merivoimien aluksella maan aluevesillä.

Viikonloppuna tuhannet ihmiset tulvivat paenneen presidentin virka-asunnolle juhlimaan tämän eroamista. Valtionvaltaa edustaneesta siirtomaa-aikaisesta rakennuksesta on muodostunut uusi symboli kansan vallalle Sri Lankassa.

Presidentin seuraajasta ei toistaiseksi tietoa

Rajapaksan seuraaja on valittava parlamentin äänestyksellä kuukauden kuluessa presidentin erosta. Parlamentin puhemies on kuitenkin lupaillut seuraajan löytyvän jopa viikon kuluessa. Toistaiseksi on yhä epäselvää, kuka voisi saada tarpeeksi kannatusta Rajapaksan seuraajaksi.

Sri Lankan laskukausi on pahin sen jälkeen, kun maa itsenäistyi Britanniasta vuonna 1948. Ennennäkemättömän talouskriisin kanssa kamppailevassa maassa on jo kuukausia kärsitty sähkökatkoksista, inflaatiosta sekä kriittisestä ruoka- ja bensiinipulasta.

Päivitys 11.7. kello 10.03: Päivitetty kauttaaltaan tuoreilla tiedoilla.