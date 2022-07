Biden aikoo kritisoidulla vierailullaan vahvistaa strategista kumppanuutta Saudi-Arabian kanssa – tapetilla öljy

Biden kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan, että Lähi-idän varannoilla voidaan lieventää Venäjän Ukrainassa käymän sodan vaikutuksia energiaan.

Washington

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo Washington Postissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että hän tavoittelee strategisen kumppanuuden vahvistamista Saudi-Arabian kanssa.

Bidenin odotetaan ensiviikkoisella matkallaan keskustelevan saudiöljyn lisätuotannosta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut polttoaineen hintoja maailmanlaajuisesti.

Biden kuvaa kirjoituksessaan, että turvallisempi ja yhtenäisempi Lähi-itä palvelee myös yhdysvaltalaisten etua.

”Sen vesiväylät ovat välttämättömiä maailmanlaajuiselle kaupalle ja toimitusketjuille, joista olemme riippuvaisia. Sen energiavarannot ovat elintärkeitä, sillä niillä voidaan lieventää Venäjän Ukrainassa käymän sodan vaikutuksia varannoille”, Biden kirjoittaa.

Presidentti avaa Saudi-Arabiaan kohdistuvaa vierailua myös Kiinan ja Venäjän näkökulmasta.

”Meidän on vastustettava Venäjän aggressiota, asetettava itsemme parhaaseen mahdolliseen asemaan ohittaaksemme Kiinan kilpailussa ja pyrittävä lisäämään vakautta merkittävällä alueella maailmassa.”

”Saavuttaaksemme nämä meidän on oltava suoraan tekemisissä maiden kanssa, jotka vaikuttavat lopputulemaan. Saudi-Arabia on yksi niistä.”

Khashoggin murha etäännytti kruununprinssistä

Vierailu Saudi-Arabiaan on saanut kritiikkiä erityisesti maan ihmisoikeustilanteen takia. Erityisesti saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin murha vuonna 2018 nosti Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteen uutisotsikoihin.

Kriittisesti Saudi-Arabiasta kirjoittanut Khashoggi katosi vierailullaan Saudi-Arabian konsulaattiin Turkissa. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA on yhdistänyt kruununprinssi Mohammed bin Salmanin murhaan.

Presidenttiehdokkaana Biden sanoi, että Khashoggin murha ja paloittelu ovat tehneet Saudi-Arabiasta hylkiön.

Viime kuussa Biden on yrittänyt korostaa, että hänen tarkoituksensa on tavata kuningas Salman ja tämän tiimiä. Valkoinen talo on kuitenkin vahvistanut tällä viikolla, että presidentti tulee kohtaamaan myös kruununprinssin matkallaan osana suurempaa delegaatiota.

Ensi viikon Lähi-idän matkallaan Bidenin on tarkoitus vierailla myös Israelissa ja Länsirannalla.