Britannian hallitus kriisissä – Kaksi ministeriä ilmoitti eroavansa, Boris Johnsonin tulevaisuus vaakalaudalla

Pääministeri Boris Johnsonin tulevaisuuden arvioidaan olevan entistä epävakaampi, kun kaksi maan ministeriä ilmoitti tiistaina eroavansa.

Boris Johnson on jälleen uuden kohun keskellä.

Britannian valtiovarainministeri Rishi Sunak ja terveysministeri Sajid Javid ovat eronneet tehtävistään tiistaina.

Konservatiivipuolueeseen kuuluvat Sunak ja Javid ovat julkaisseet Twitterissä lähes yhdenaikaisesti konservatiivipääministeri Boris Johnsonille osoitetut julkiset kirjeensä, jossa he ilmoittavat erostaan.

Erokirjeessään Javid ilmoittaa suoraan menettäneensä luottamuksensa Johnsoniin. Sunak kirjoittaa tulleensa siihen lopputulokseen, ettei hän voi jatkaa enää Johnsonin johtamassa hallituksessa.

Brittilehti The Guardian kirjoittaa, että Sunakin ja Javidin eroilmoitukset oli käytännössä varmasti koordinoitu yhdessä.

The Guardianin analyysissa ministereiden eroilmoituksia pidetään mahdollisesti ratkaisevana iskuna Johnsonille. Pääministeri on kevään ajan kärsinyt merkittävästä luottamuspulasta myös oman puolueensa sisällä, ja kyselyjen mukaan kaksi kolmasosaa briteistä vastusti Johnsonia kesäkuun alussa.

Pääministerin luottamus koetuksella

Johnsonin suuret ongelmat alkoivat, kun hänen uutisoitiin osallistuneen virka-asunnollaan koronapandemian aikana yksityisiin juhliin, vaikka muut kuin työhön liittyvät kokoontumiset oli tuolloin kielletty. Johnson sai juhliin osallistumisista sakot ja pahoitteli toimiaan useaan otteeseen.

Kesäkuun alussa Johnson voitti konservatiivipuolueen parlamenttiryhmän luottamusäänestyksen, mutta yli 40 prosenttia hänen omista kansanedustajistaan olisi halunnut johtajastaan eroon.

Viimeisin käänne on viime päivinä noussut uusi kohu konservatiivipuolueessa merkittävään puoluepiiskurin virkaan nostetusta Chris Pincheristä.

Johnson nimitti Pincherin tehtävään helmikuussa, mutta Pincher erosi paikalta kesäkuun lopussa, kun häntä syytettiin julkisesti seksuaalisesta ahdistelusta. Pincherin syytettiin kourineen kahta miestä yökerhossa.

Uusien syytösten tultua julki Pincheriä on syytetty myös useista vastaavista tapauksista, joiden on väitetty tapahtuneen aiemmin. Pincher on kiistänyt syyllistyneensä väitettyihin tekoihin.

Syytösten jälkeen Britanniassa on viime päivien ajan käyty kovaa keskustelua siitä, tiesikö Johnson Pincheriin kohdistuneista syytöksistä, kun nimitti tämän virkaan helmikuussa.

Johnsonin lehdistövastaava oli ensin ilmoittanut, että Johnson ei ollut tiennyt asiasta aiemmin, mutta tiistaina kävi ilmi, että Johnson oli kuullut syytöksistä ensimmäisen kerran jo lähes kolme vuotta sitten.

Tiistaina Johnson pahoitteli televisioidussa esiintymisessään, että oli nimittänyt Pincherin tehtävään. Hän sanoi pitävänsä päätöstään jälkikäteen arvioituna virheenä.

Hän myönsi kuulleensa Pincheriin kohdistuneista syytöksistä jo aiemmin mutta kiisti sen, että olisi käskenyt lehdistövastaavansa valehtelemaan asiasta. Johnson sanoi, ettei kysyttäessä ensin muistanut kuulleensa aiemmasta syytöksestä jo vuonna 2019.

Pääministeri sanoi halunneensa antaa Pincherille uuden mahdollisuuden mutta joutuneensa toteamaan, ettei tämä pystynyt toimimaan paremmin kuin aiemmin.