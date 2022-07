Google kertoo poistavansa aborttiklinikkakäynnit käyttäjiensä sijaintitiedoista – keskustelu aborteista käy kiivaana Yhdysvalloissa

New York pistää kampoihin korkeimman oikeuden abortti- ja asepäätöksille: ”He voivat luulla voivansa muuttaa elämiämme kynän heilautuksella, mutta meilläkin on kyniä.”

STT, San Francisco

Teknologiayhtiö Google aikoo poistaa käyttäjien sijaintitiedoista käynnit aborttiklinikoilla, lähisuhdeväkivallan uhrien suojissa tai muissa kohteissa, joissa vaalitaan yksityisyyttä.

Yhtiö kertoi asiasta viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi aborttioikeuden liittovaltion tasolla. Päätöksen seurauksena osavaltiot saavat päättää aborttilainsäädännöstään itse.

Google ei aio myöskään säilyttää sijaintitietoja muun muassa käynneistä hedelmöitysklinikoilla, laihdutusklinikoilla tai riippuvuuksien hoitoon tarkoitetuissa laitoksissa.

Blogipostauksessa yhtiön edustaja kertoi, että sijaintitiedot poistetaan pian visiitin jälkeen, jos järjestelmät havaitsevat käyttäjän käyneen edellä mainittujen kaltaisissa kohteissa.

Teknologiayhtiöitä on vaadittu rajoittamaan tiedon keräämistä

Julkaisussa painotetaan yksityisyyden olevan ihmisille tärkeää, etenkin kun se liittyy terveyden kaltaisiin asioihin.

Yhtiö sanoo pyrkineensä jo pitkään edistämään Yhdysvaltain laajuista yksityisyyslakia, ja kertoo viimeaikaisten edistysten maan kongressissa olleen mieluisia. Google alleviivaa ryhtyneensä kuitenkin toimiin ennen mahdollisen lain voimaantuloa.

Aktivistit ja poliitikot ovat vaatineet Googlea ja muita teknologiajättejä rajoittamaan keräämänsä tiedon määrää. Lainvalvontaviranomaisten on pelätty voivan käyttää teknologiayhtiöiden keräämää tietoa muun muassa aborttiin liittyvissä tutkinnoissa ja mahdollisissa oikeudenkäynneissä.

Huoli yhtiöiden keräämistä tiedoista aborttioikeuksien osalta on nostanut päätään jo huomattavasti ennen korkeimman oikeuden tuoretta päätöstä.

Useat konservatiiviset osavaltiot ovat viime kuukausina hyväksyneet lakeja, jotka tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden haastaa oikeuteen muun muassa abortteja tekeviä lääkäreitä.

Korkein oikeus latoo kiisteltyjä päätöksiä

Yhdysvalloissa konservatiivienemmistöinen korkein oikeus on antanut viime aikoina aborttipäätöksen lisäksi myös muita kiisteltyjä päätöksiä. Viikko sitten korkein oikeus esimerkiksi linjasi maan perustuslain takaavan oikeuden kantaa asetta kodin ulkopuolella.

Korkein oikeus katsoi, että toinen ja neljästoista lisäys suojaavat yksilön oikeutta kantaa käsiasetta itsepuolustukseen kodin ulkopuolella. Korkeimman oikeuden mukaan huoli yleisestä turvallisuudesta ei riitä oikeuttamaan uusia rajoituksia aseisiin liittyen.

Päätöksellään korkein oikeus kumosi New Yorkin osavaltion lain, joka rajoittaa julkista aseiden kantoa.

Tämän viikon torstaina tuomioistuin puolestaan rajoitti maan ympäristönsuojeluviraston (EPA) kykyä torjua ilmastonmuutosta.

Korkein oikeus rajoitti EPA:n mahdollisuuksia säännellä voimalaitosten hiilipäästöjä. Päätös oli isku presidentti Joe Bidenin hallinnon ponnisteluille ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

New York pönkittää aborttioikeutta ja rajoittaa käsiaseiden kantoa

New York on lähtenyt taistelemaan korkeimman oikeuden päätöksiä vastaan. New York Timesin mukaan osavaltion kuvernööri Kathy Hochul kutsui torstaina koolle päätöksiä ruotivan erikoisistunnon osavaltion lainsäädäntöelimessä. Istunto jatkui lehden mukaan pitkälle perjantai-iltaan.

Istunnossa käsiteltiin ainakin merkittävää vastustusta saanutta aborttipäätöstä sekä aserajoitusten höllennyksiä.

Osavaltion kerrotaan olevan nyt lisäämässä perustuslakiinsa aborttioikeuden sekä oikeuden päästä käsiksi ehkäisytarvikkeisiin.

Osavaltion senaatin hyväksynnän jälkeen perustuslain lisäys lähtee osavaltion edustajainhuoneeseen, missä sen odotetaan menevän läpi. Tämän jälkeen äänestäjät pääsevät päättämään asiasta suoraan kansanäänestyksessä.

New Yorkin osavaltion laki sallii jo nykyisellään abortit, joten laki tarjoaisi vain lisäkerroksen oikeudellista suojaa toimenpiteelle.

Samalla perustuslain lisäyksellä pyritään myös laajentamaan tasa-arvolisäystä, jolla nykyiset suojaukset saataisiin ulotettua useisiin uusiin väestönryhmiin. Perustuslaissa otettaisiin jatkossa paremmin huomioon muun muassa sukupuoli, vammat, kansallinen perimä, etnisyys ja ikä.

Korkeimman oikeuden asepäätöksen osalta osavaltion lainsäädäntöelin puolestaan hyväksyi uuden lain, joka asettaa merkittäviä rajoituksia käsiaseiden kantamiselle.

”Me emme mene taaksepäin”

Liberaali New York on yksi maan vasemmalle kallistuneimmista osavaltioista. Kaikki osavaltion hallinnon kolme haaraa ovat demokraattien hallinnassa, ja presidentti Biden otti New Yorkissa vuoden 2020 vaaleissa helpon voiton edeltäjästään Donald Trumpista.

Konservatiivivoittoisemmat osavaltiot lipsuvat tätä nykyä aiempaakin enemmän oikealle. New Yorkin tämänviikkoiset päätökset sen sijaan tarjoavat esimakua korkeimman oikeuden ja demokraattisten osavaltioiden välillä kiihtyvästä taistosta, joka kestänee vuosia.

”Me emme mene taaksepäin”, demokraattikuvernööri Hochul sanoi perjantaina New Yorkin pääkaupungissa Albanyssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

”He saattavat luulla voivansa muuttaa elämiämme kynän heilautuksella, mutta meilläkin on kyniä”, hän jatkoi.

Kuvernööri viittasi myös tulevaan itsenäisyyspäivään, jota vietetään Yhdysvalloissa ensi maanantaina. Hän pyysi newyorkilaisia muistamaan sen, mitä itsenäisyyspäivänä kunnioitetaan: yksilön oikeuksia ja vapauksia kunnioittavan valtion perustamista.

”Seison tässä suojellakseni vapautta täällä New Yorkin osavaltiossa”, hän lisäsi.