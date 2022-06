Ensimmäiset osavaltiotason aborttikiellot astuivat voimaan Yhdysvalloissa

Ensimmäiset osavaltiotason aborttikiellot ovat astuneet voimaan Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun maan korkein oikeus kumosi liittovaltiotasolla määritellyn oikeuden aborttiin.

Louisianan, Etelä-Dakotan, Kentuckyn ja Missourin aborttikiellot astuivat voimaan heti päätöksen jälkeen, mutta kymmenkunta muuta osavaltiota seuraa lähiaikoina perässä. ”Tämän päätöksen myötä abortti on käytännössä lakkautettu Missourissa”, julisti osavaltion oikeusministeri Eric Schmitt The Hill -verkkolehden mukaan.

Kaikkiaan kolmellatoista osavaltiolla on niin sanotut liipaisinlait, jotka astuivat voimaan heti korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen. Aborttiklinikoita onkin jo ryhdytty sulkemaan ainakin osassa näistä osavaltioista.

Mississipissä, Pohjois-Dakotassa, Oklahomassa, Utahissa ja Wyomingissa vaaditaan vielä virallinen vahvistus, jotta kielto astuisi voimaan. Idahossa, Tennesseessä ja Teksasissa kielto astuu voimaan 30 päivän kuluttua korkeimman oikeuden ratkaisusta.

Laiton useissa osavaltioissa

Kiellot merkitsevät, että abortista tulee laitonta useissa republikaanien hallitsemissa osavaltioissa. Aborttioikeuksia seuraava Guttmacher-instituutti arvioi, että aborttikiellot voivat levitä kaikkiaan 26 osavaltioon.

Osavaltioiden kieltojen kattavuus vaihtelee. Joissakin raskauden­keskeytys on sallittu, jos raskaus on seuraus raiskauksesta tai insestistä, mutta monissa kielto kattaa nämäkin tapaukset, ilmenee New York Timesin seurannasta.

Monin paikoin Yhdysvalloissa nähtiin mittavia mielenosoituksia aborttioikeuden puolesta heti perjantaina. Protestien odotetaan jatkuvan.