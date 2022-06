Kaksi ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut ampumisessa Oslon keskustassa Norjassa

Poliisi kertoo pidättäneensä yhden ihmisen pian tapahtuneen jälkeen.

STT

Kaksi ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut vakavasti ampumisessa Norjassa Oslon keskustassa. Poliisin mukaan ampuminen on tapahtunut keskustassa sijaitsevassa baarissa. Uutistoimisto NTB:n toimittajan mukaan ampuminen olisi tapahtunut London Pub -nimisen baarin ulkopuolella.

Twitterissä Oslon poliisi kertoo, että yksi ihminen on otettu kiinni pian tapahtuneen jälkeen. Poliisi on eristänyt alueen ja silminnäkijöitä on pyydetty kokoontumaan läheiseen hotelliin.

Ensimmäiset ilmoitukset ampumisesta tulivat kahden jälkeen yöllä Suomen aikaa.

Norjalaisen VG-lehden silminnäkijätietojen mukaan useat ihmiset pakenivat paikalta paniikissa. London Pub on yksi Oslon suosituimmista homobaareista.

VG-lehden haastatteleman poliisin toimintapäällikön Tore Barstadin mukaan poliisi ei toistaiseksi ole määritellyt tapahtunutta terrori-iskuksi. Barstadin mukaan kyseessä olisi kolme rikospaikkaa, joista London Pub on yksi. Kaksi muuta ovat pieni pikaruokaravintola sekä jazzklubi Herr Nilssen.

Epäilty tekijä kiinni minuuteissa

Barstadin mukaan poliisi sai ilmoituksen tapahtuneesta kello 1:14 paikallista aikaa ja poliisi uskoo pidättäneensä tekijän vain muutamaa minuuttia myöhemmin, kello 1:19.

”Meillä ei ole tietoa, joka tukee tai kiistää sen, että tapahtuneessa olisi enemmän osallisia”, Barstad sanoo ja lisää poliisin toimivan sen hypoteesin pohjalta, että tekijöitä voi olla useampikin.

Barstad kertoo VG:lle, että sairaanhoitoa tarvitsevia on kymmenen ja heistä kolmen tila on vakava. Tämän lisäksi 12 ihmistä haavoittui tai loukkaantui tilanteessa lievemmin.

VG-lehden haastatteleman London Pubissa olleen miehen mukaan laukaukset kuultuaan henkilökunta pyysi kaikkia asiakkaita makuulle lattialle ja ihmiset pysyivät makuullaan siihen saakka, kunnes poliisi tuli paikalle.

Twitter-tilillään Oslon poliisi kertoo, että tilanne määriteltiin niin kutsutuksi Plivo-hälytykseksi eli jatkuvasti henkeä uhkaavaksi tilanteeksi.

Tämä on päivittyvä uutinen.