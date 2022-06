Konservatiivien puheenjohtaja erosi: ”Jonkun on kannettava vastuu”.

Britannian konservatiivipuolue on kärsinyt kirvelevän tappion kaksissa täytevaaleissa.

Tivertonin ja Honitonin vaalipiirissä konservatiivit menettivät paikan, jota puolue oli hallinnut aina 1880-luvulta asti. Viime vaaleissa konservatiivit voittivat 24 000 äänen ylivoimalla ja keräsivät yli 60 prosenttia vaalipiirin äänistä, mutta hävisivät nyt liberaali­demokraateille 6 000 äänen erolla.

Wakefieldissä työväenpuolue voitti selvin luvuin vaalipiirissä, jonka se oli menettänyt brexitin hallitsemissa vaaleissa vuonna 2019.

Sanonut ettei aio erota

Pääministeri Boris Johnson sanoi ennen vaaleja, ettei ole aikeissa erota, vaikka hänen puolueensa häviäisi. Hänen kannatuksensa ja asemansa ovat kuitenkin heikentyneet selvästi lukuisten skandaalien ja Britannian talouskriisin seurauksena. Mielipidemittausten mukaan enemmistö briteistä haluaisi Johnsonin eroavan.

Vain muutama viikko sitten Johnson selviytyi vaivoin puolueensa epäluottamus­äänestyksestä, jossa 40 prosenttia puolueen parlamenttijäsenistä vaati hänen eroaan. Keskeinen syy äänestykselle olivat koronarajoituksia rikkoneet lukuisat juhlat Johnsonin virka-asunnolla, joiden todettiin rikkoneen lakia.

Konservatiivipuolueen puheenjohtaja Oliver Dowden jätti sitä vastoin eronpyyntönsä täytevaalitappion jälkeen. ”Emme voi jatkaa entiseen tapaan. Jonkun on kannettava vastuu, ja olen tullut siihen tulokseen, että näissä oloissa minun ei ole syytä jatkaa tehtävässä”, Dowden kirjoitti Twitterissä jakamassaan erokirjeessä.

Pornoa ja ahdistelua

Täytevaalit järjestettiin, kun kaksi konservatiivien parlamenttiedustajaa oli joutunut eroamaan. Tivertonin ja Honitonin Neil Parrish erosi sen jälkeen, kun hän joutui tunnustamaan katselleensa puhelimellaan pornoa parlamentin istunnon aikana.

Wakefieldin Imran Ahmad Khan sai puolentoista vuoden vankeustuomion ahdisteltuaan teini-ikäistä poikaa seksuaalisesti.

Sekä työväenpuolueen johtaja Keir Starmer että liberaalidemokraattien johtaja Ed Davey kehottivat Johnsonia eroamaan. ”Wakefield osoittaa, että maa on menettänyt luottamuksensa konservatiiveihin. Tulos on selvä ratkaisu, että konservatiivipuolueelta on loppunut energia ja ideat”, Starmer sanoi.

Johnson torjui eropatistelut tuoreeltaan. Hän osallistuu parhaillaan Kansainyhteisön maiden huippukokoukseen Ruandassa ja sanoi siellä medialle, että tuloksia on kuunneltava. ”Meidän on jatkettava eteenpäin ja vastattava ihmisten huoliin.”

Johnson jatkaa Ruandasta Saksaan ja Espanjaan G7-maiden ja Naton huippukokouksiin. Hän on palaamassa Britanniaan vasta ensi viikon lopulla, joten hänellä voi olla haastetta pitää koossa puolueensa rakoilevia rivejä kiertomatkaltaan käsin.