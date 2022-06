Taleban: Afganistan tarvitsee lisää apua maanjäristyksen tuhojen takia – ainakin tuhat kuollut ja 1 500 ihmistä loukkaantunut

Romahtaneista rakennuksista kaivetaan yhä ihmisiä.

Afganistanin Taleban-hallitus kertoo maan tarvitsevan lisää kansainvälistä apua keskiviikkoisen maanjäristyksen aiheuttamien tuhojen takia. Asiasta uutisoivat muun muassa brittimediat BBC ja Guardian.

Taleban kertoo arvostavansa ja pitävänsä tervetulleena apua, jota useat avustusjärjestöt ja maat ovat jo luvanneet. Maanjäristyksen kerrotaan kuitenkin aiheuttaneen niin laajaa tuhoa ja kärsimystä, että apua tarvitaan lisää.

”Hallitus on valitettavasti pakotteiden alaisena, joten se ei pysty taloudellisesti auttamaan ihmisiä tarvittavassa määrin”, Taleban-viranhaltija Abdul Qahar Balkhi kertoo Guardianin mukaan.

Taleban-hallituksen tiedottaja Bilal Karimi vetosi jo keskiviikkona Twitterissä, että avustusjärjestöt lähettäisivät heti apua humanitaarisen katastrofin estämiseksi.

Avustustarvikkeilla lastatut ajoneuvot odottivat Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa lähtöä kohti maan naapurivaltiota Afganistania 22. kesäkuuta.

Viranomaisarvioiden mukaan maanjäristyksessä kuoli ainakin tuhat ihmistä ja ainakin 1 500 loukkaantui. Uhrien määrän uskotaan yhä nousevan, sillä romahtaneista rakennuksista kaivetaan yhä ylös ihmisiä. YK on arvioinut, että maanjäristyksessä on tuhoutunut jopa 2 000 kotia. Kodittomiksi joutuneiden ihmisten määrä on kuitenkin paljon suurempi.

Järistys tapahtui aamun varhaisina tunteina maan itäosassa Paktikan ja Khostin maakunnissa lähellä Pakistanin vastaista rajaa.

Maa tarvinnee miljardeja

Maanjäristys oli uutistoimisto AFP:n mukaan maan tuhoisin lähes 25 vuoteen, vaikka maanjäristykset eivät ole harvinaisia Afganistanin alueella.

Ensimmäisten tietojen mukaan järistyksen voimakkuus oli 5,9. Myöhemmin Yhdysvaltain geologinen tutkimuskeskus USGS ilmoitti järistyksen voimakkuudeksi 6,1. USGS:n mukaan järistys tapahtui noin 51 kilometrin syvyydessä.

Maanjäristyksen vaikutuksia pahentaa se, että Afganistan on kamppaillut viime aikoina jo muutenkin ruokapulan ja muiden ongelmien kanssa. Maan tilanne on entisestään heikentynyt Taleban-hallinnon aikana.

Avustusjärjestöt ja YK ovat arvioineet, että Afganistan tarvitsee tänä vuonna miljardeja dollareita kriisin ratkaisemiseksi.