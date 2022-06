Yhdysvalloissa myrskyt ovat johtaneet tuhansien lentojen perumiseen tai viivästymiseen – myös maan liikenneministerin lento peruuntui

Myös Euroopassa on jouduttu viime aikoina perumaan lentoja, minkä lisäksi lentokentillä on ollut pitkiä jonoja henkilöstöpulan vuoksi.

New York/Helsinki

Yhdysvalloissa maan etelä- ja itäosissa riehuvat myrskyt ovat johtaneet tuhansien lentojen viivästymisiin tai perumisiin. Lentoliikenne on ollut jo valmiiksi vaikeuksissa eri puolilla maailmaa henkilöstöpulan vuoksi, kun matkustaminen on lisääntynyt koronarajoitusten lievennyttyä.

Lentotilannetta seuraavan Flightaware-sivuston mukaan Yhdysvaltain sisäisiä tai maahan tai maasta ulos lennettäviä lentoja oli perjantaina peruttu ainakin yli 1 400, minkä lisäksi yli 8 000 lennon on ilmoitettu myöhästyneen.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan Mississippistä Virginiaan levittyvä myrskyalue on jumiuttanut liikennöintiä lentokentillä Atlantassa, Charlottessa, Washingtonissa ja New Yorkissa.

Samaan aikaan lentoyhtiöillä on henkilöstöpulan vuoksi tavallista vähemmän varamiehistöä, mikä on vaikeuttanut myös huonoihin sääolosuhteisiin vastaamista.

Bloombergin mukaan torstaina myöhästyneitä lentoja oli noin 8 800 ja yli 1 700 lentoa peruttiin.

Yhdysvaltain heikentyneestä lentotilanteesta kertovat myös muun muassa USA Today ja uutiskanava ABC News.

Yhdysvalloissa eniten lentoja ovat peruneet American Airlines ja Delta Air Lines. American Airlinesin edustajan Curtis Blessingin mukaan valtaosa tuoreista lentoihin kohdistuneista ongelmista liittyy säähän.

Liikenneministeri ohjeisti lentoyhtiöiden pomoja

Yhdysvalloissa myös presidentti Joe Bidenin hallinto on puuttunut sakkaavaan lentoliikenteeseen. Torstai-iltana Yhdysvaltain liikenneministeri Pete Buttigieg oli yhteydessä yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden toimitusjohtajiin käsitelläkseen kroonisia lento-ongelmia.

Bloombergille asiaa kommentoinut hallinnon virkamies kertoo Buttigiegin painottaneen lentoyhtiöiden johtajille, että heidän tulisi tehdä kaikkensa vähentääkseen viivästysten vaikutuksia.

Uutiskanava CNN:n lähteen mukaan kokouksessa oli käsitelty myös suunnitelmia, joilla voitaisiin välttää ja myös vastata mahdollisiin häiriöihin heinäkuun 4. päivänä vietettävän Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän ympärillä.

Buttigieg on kokenut ongelmat myös henkilökohtaisesti, sillä hänen oma perjantaille kaavailtu lentonsakin oli jouduttu perumaan, kertoo julkisen palvelun radio NPR. Ministeri oli saanut asiasta tiedon puhelimeensa perjantaiaamuna.

”Tämä havainnollistaa sen, mistä miljoonat matkustajat ovat juuri nyt huolissaan”, hän sanoi NPR:n mukaan.

Yhdysvaltain ilmailuvirasto (FAA) on kertonut pyrkivänsä lisäämään lennonjohtajia alueille, joissa liikennemäärät ovat lisääntyneet eniten. Lennonjohtajia on tarkoitus lisätä muun muassa Floridassa, jossa valtaosa lentoasemista on FAA:n mukaan kertonut lentojen lisääntyneen pandemiaa edeltäväänkin aikaan nähden.

Maailmanlaajuisesti peruttu tänäänkin jo toistatuhatta lentoa

Myös Euroopassa on jouduttu viime aikoina perumaan lentoja, minkä lisäksi lentokentillä on ollut pitkiä jonoja, kun lento- ja lentoasemahenkilökunnasta on ollut pulaa. Esimerkiksi Tukholmassa Arlandan lentokenttä varoittelee verkkosivuillaan edelleen tavallista pidemmistä turvatarkastusjonoista. Tukholman viimeaikainen jonokaaos on noussut otsikoihin myös Suomessa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC puolestaan kertoo, että lentojen peruuntumisten ja lentokenttäruuhkien odotetaan jatkuvan Britanniassa tulevien muutaman kuukauden ajan, mikä voi vaikuttaa ihmisten kesälomasuunnitelmiin.

Maailmanlaajuisesti peruttuja lentoja oli perjantaina reilusti yli 3 000 ja yli 20 000 lentoa oli myöhästynyt aikataulustaan, Flightaware-sivusto kertoo. Lauantain osaltakin myöhässä on jo liki tuhat lentoa, kun taas peruttuja lentoja on puolisentoista tuhatta.