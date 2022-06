Britannian Boris Johnsonin niukka voitto epäluottamusäänestyksessä kielii epävakauden pelosta, arvioi tutkija

Pidemmällä aikavälillä Britannian sisäpolitiikassa painavat muun muassa Brexit ja Ukrainan kriisi, arvioi tutkija.

Helsinki

Britannian pääministeri Boris Johnsonin niukka voitto epäluottamusäänestyksessä voi jäädä vain kolhuksi Johnsonin uralla. Pidemmällä aikavälillä Britannian sisäpolitiikkaan vaikuttavat enemmän muun muassa Brexit ja Ukrainan kriisi, arvioi akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Keskeinen syy konservatiivipuolueen epäluottamuksen esitykselle oli se, että koronarajoituksia rikottiin juhlissa, jotka pidettiin pääministeri Johnsonin virka-asunnolla. Uutistoimisto AFP:n mukaan Johnson on ensimmäinen Britannian pääministeri, jonka on todettu rikkoneen lakia.

Johnson voitti myöhään maanantai-iltana epäluottamusäänestyksen äänin 211–148 ja saa pitää paikkansa konservatiivipuolueen puheenjohtajana sekä maan pääministerinä. Voitosta huolimatta yli 40 prosenttia puolueen päättäjistä äänesti Johnsonia vastaan.

”Kyse ei ole vain pienestä klikistä konservatiivipuolueen sisällä, vaan tämä vajaa 150 kansanedustajaa kertoo siitä, että tyytymättömyyttä Johnsoniin on hyvinkin laajalla rintamalla”, Miettinen korostaa.

Uusi epäluottamusäänestys voitaisiin järjestää sääntöjen mukaisesti vasta vuoden kuluttua edellisestä kerrasta, joten Johnson on siihen asti turvassa uusilta äänestyksiltä. Sääntöjä on kuitenkin mahdollista muuttaa tulevan lokakuun puoluekokouksessa.

Lue lisää: Soraäänet eivät vaienneet – Boris Johnsonin uran jatko pääministerinä voi olla hutera

Johtajavaihdos ei olisi ongelmaton

Konservatiivipuolueen asema Britannian sisäpolitiikassa ei tällä hetkellä ole erityisen vahva. Puolue laahaa perässä gallupeissa, eikä heillä ole Miettisen arvion mukaan suurta halukkuutta vaaleihin nopeutetussa aikataulussa. Britanniassa seuraaviin vaaleihin on normaalin aikataulun mukaisesti kaksi vuotta.

”Voi olla, että paine Johnsonia kohtaan kasvaa ennen lokakuun puoluekokousta”, Miettinen sanoo.

Johtajavaihdos ei olisi konservatiivipuolueen näkökulmasta täysin ongelmaton. Vaarana on, että Johnson hajottaa hallituksen ja julistaa uudet vaalit.

Hallituksen hajoaminen johtaisi uudenlaiseen epävakauteen Britannian sisäpolitiikassa, minkä vuoksi moni poliitikko saattaa pyrkiä osoittamaan tyytymättömyyttä, mutta ei välttämättä halua hajottaa hallitusta. Johnson on kuitenkin kertonut, että ei ole kiinnostunut ennenaikaisista vaaleista.

Kriisiaikana kaivataan yhtenäisyyttä

Miettisen mukaan äänestystuloksen taustalla on ennen kaikkea Ukrainan sota. Vaikka tyytymättömyyttä Johnsonin toimintaan on paljon, moni pelkää epävakautta.

Oppositio eli työväenpuolue on nostanut kannatustaan Britanniassa erityisesti viimeisen vuoden aikana. Kannatuksen kasvuun liittyy koronarajoitusten rikkomisen lisäksi Brexit-politiikka, jonka seuraukset ovat alkaneet tuntua Britanniassa aiempaa vahvemmin. Keskeisenä kysymyksenä on inflaatio eli kuluttajahintojen nousu, mihin toisaalta myös koronakriisi ja Venäjän aloittama sota vaikuttavat. Brexit on kuitenkin tuonut vaikeuksia tavaran liikkumiselle.

Brexitin kohdalla pohditaan, millaista suhdetta Euroopan unioniin Britannia haluaa tässä tilanteessa edistää. Keskeisiksi kysymyksiksi nousevat kovat inflaation paineet sekä se, että konservatiivipuolueen sisällä on edustajia, jotka ajattelevat, että Britannian tulisi hakea läheisempää taloussuhdetta EU:n kanssa.

Britannian sisäpolitiikan tilanne riippuu myös siitä, mihin Ukrainan tilanne kehittyy.

”Sodasta johtuva kriisiaika tuottaa yhtenäisyyden kaipuuta ja halua tuottaa vakautta poliittiseen kulttuuriin”, Miettinen kertoo.