Spektaakkelimainen konsertti Buckinghamin palatsilla huipensi kuningatar Elisabetin lauantaisen juhlinnan

"Sinä naurat ja itket kanssamme", prinssi Charles sanoi ja kiitti äitiään tunteikkaassa puheessa.

Lontoo/Helsinki

"What. A. Show." Näin tviittasivat prinssi William ja hänen puolisonsa sen jälkeen, kun parituntinen konsertti oli päättynyt Buckinghamin palatsilla Lontoossa. Ja mitkä juhlat ne olivatkaan. Palatsi oli ainutlaatuisen tilaisuuden näyttämönä, kun kuningatar Elisabetin 70-vuotisen valtakauden kolmannen juhlapäivän ilta kääntyi jo yötä kohden.

Vaikkei kuningatar osallistunut juhlallisuuksiensa lauantain ohjelmaan, sai konserttiyleisö nauttia kuningattaren läsnäolosta nauhoitetulla videolla. Siinä kuningatar nautti teetä lastenkirjoista tutun karhuherra Paddingtonin kanssa.

Kuningatar nähtiin juhlallisuuksissa videon välityksellä. Videolla hän juo teetä karhuherra Paddingtonin kanssa.

”Hyvää Jubileeta rouva ja kiitos. Kaikesta”, Paddington-karhu sanoi kuningattarelle. ”Tämä on hyvin ystävällistä”, kuningatar vastasi, minkä jälkeen kaksikko alkoi naputella hopealusikoillaan rockyhtye Queenin We will rock you -kappaleen aloittavaa rumpukomppia.

Ensimmäisenä esiintyjänä kuultiin luonnollisesti Queen-yhtyettä. Ulkoilmakonsertissa esiintyivät myös muun muassa Diana Ross, Andrea Bocelli, Elton John, jonka osuus oli taltioitu ennalta Windsorin linnassa, Duran Duran, George Ezra ja Alicia Keys.

Konsertissa esiintyi muun muassa Queen + Adam Lambert -kokoonpano. Kuvassa Lambert (vas.) ja Brian May.

Sydämellinen puhe äidille

Palatsin seinille heijastettiin näyttävä valoshow, jossa oli mukana myös kuvastoa kuningattaren elämän varrelta. Konsertin loppuosassa palatsin yllä nähtiin leijuva drone-näytös, jossa lennokit ryhmittyivät muun muassa kuningattaren koiran ja käsilaukun muotoon. Lennokit muodostivat myös esimerkiksi teekannun, hevosen, postimerkin, 70-vuotissymbolin ja muita kuningattaren elämään liittyviä kuvioita.

Kuninkaallisista konserttiin osallistuivat muun muassa prinssi Charles puolisoineen ja hänen poikansa prinssi William perheineen. Kuningattaren itsensä kerrottiin seuraavan konserttia televisiosta Windsorin linnassa.

Prinssi Charles ja hänen vaimonsa Cornwallin herttuatar Camilla katselivat kuningatar Elisabetin 70-vuotisen valtakauden kunniaksi tehtyjä koristeluja.

Sekä Charles että William puhuivat. ”Sinä naurat ja itket kanssamme, ja mikä tärkeintä, olet ollut tukenamme nämä 70 vuotta”, Charles sanoi.

Hänen mukaansa Britannian kansa on syy siihen, että hänen äitinsä nousee ylös aamuisin. Charles muisti puheessaan myös viime vuonna kuollutta isäänsä, jonka hän sanoi takuulla olevan hengessä mukana juhlallisuuksissa.

Kun kuvakavalkadi Elisabetin vuosista kuningattarena heijastettiin Buckinghamin palatsin etuseinään, sanoi Charles kuvien kertovan paitsi kuningattaren elämäntarinan, myös kaikkien muiden. ”Joten, teidän majesteettinne, tämän vuoksi me kaikki sanomme: kiitos.”

Arviolta 22 000 ihmistä kokoontui juhlimaan kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta Buckinghamin palatsille. Miljoonat muut seurasivat konserttia kotoaan.

Prinssi William keskittyi puheessaan perheensä huoleen planeetasta sekä optimismiinsa siitä, että ihmiset tulisivat yhteen suojellakseen maapalloa. ”Jos hyödynnämme ihmiskunnan parhaat puolet ja palautamme planeettamme entiseen kuntoonsa yhdessä, suojelemme sitä lapsillemme, lastenlapsillemme ja tuleville sukupolville”, William sanoi.

Yleisradioyhtiö BBC kertoi sunnuntaina iltapäivällä, että sen lähettämää konserttia katsoi Britanniassa enimmillään yli 13 miljoonaa ihmistä.