Ranskan presidentti korosti, ettei Venäjää tule nöyryyttää ja sanoi puhuneensa Putinin kanssa ”ainakin sata tuntia”.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lauantaiset kommentit Venäjän kunnioittavasta kohtelusta ja keskusteluyhteyden tärkeydestä herättivät kitkeriä kommentteja ympäri maailmaa. Macron sanoi Ranskan maakuntalehtien haastattelussa, ettei Venäjää saa nöyryyttää.

”Emme saa nöyryyttää Venäjää, jotta kun taistelut loppuvat, voimme rakentaa poistumistien diplomatian keinoin”, Macron sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan. ”Olen vakuuttunut siitä, että Ranskan tehtävä on toimia välittävänä voimana.”

Macronin mukaan hän on ollut jatkuvassa yhteydessä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin viime joulukuusta lähtien.

”Olen mennyt joulukuun jälkeen laskuissa sekaisin, olemme varmaan puhuneet sata tuntia”, Macron sanoi. Hän kertoi pitävänsä Venäjää ”suurena kansakuntana” mutta muistuttaneensa, että Putin tekee sodallaan ”perustavanlaatuisen virheen itsensä, kansansa ja historian edessä”.

Ukrainan ulkoministeri Dmitro Kuleba kommentoi Macronin puheita sanomalla, että tämä nöyryyttää lähinnä Ranskaa.

”Vaatimukset Venäjän nöyryyttämisen välttämisestä nöyryyttävät vain Ranskaa ja kaikkia muita maita, jotka tuollaista vaativat”, Kuleba kommentoi yhteisöpalvelu Twitterissä.

”Koska Venäjä tässä nöyryyttää itseään. Meidän kaikkien on parempi keskittyä näyttämään Venäjälle kaapin paikka, se tuo rauhan ja säästää ihmishenkiä.”

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak sanoi Ukrainan televisiossa, ettei neuvotteluissa Venäjän kanssa ole mitään mieltä ”ennen kuin Ukraina on saanut lännestä uusia aseita ja Venäjä on työnnetty niin lähelle omia rajojaan kuin mahdollista”.

Kritiikkiä Macronin lausunnosta

Macron on ollut yksi harvoista valtiojohtajista, joka on pitänyt Putiniin tiivistä yhteyttä koko kuluvan vuoden ajan. Hän vieraili Moskovassa helmikuun alussa ja on keskustellut Putinin kanssa koko Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen ajan.

Ranskan presidentti kuuluu siis niihin, joiden mukaan Venäjää ei saa ”ajaa nurkaan” eli tilanteeseen, josta sillä ei ole järkevää ulospääsyä.

Yalen yliopiston historian professori, Venäjän-tuntija Timothy Snyder lyttäsi Macronin perustelut lauantai-iltana pitkässä twiittiketjussaan.

”Venäjää ei ole ajettu nurkkaan”, Synder kirjoitti. ”Venäjän armeijaa ei ole ajettu nurkkaan, sillä se on hyökkäysjoukko. Kun se on lyöty, se vain vetäytyy rajan yli takaisin Venäjälle”, Snyder kirjoitti.

”Putin hallitsee virtuaalitodellisuudessa, jossa löytyy aina pakotie. Häntä ei voida ajaa nurkkaan Ukrainassa, sillä Ukraina on todellinen paikka.”

Macronin tiivis yhteydenpito on herättänyt kritiikkiä aiemminkin. Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki kommentoi huhtikuun puolivälissä, ettei ”kukaan neuvotellut Hitlerinkään kanssa”.

Viron pääministeri Kaja Kallas puolestaan sanoi toukokuun puolivälissä Euractiv-julkaisun haastatelussa, että Putinille on turha soitella.

”Minusta tuntuu, että jos kaikki soittelevat hänelle koko ajan, hän ei tajua, että hänet on eristetty”, Kallas sanoi. ”Eli että jos haluamme saada viestimme läpi, että hei, olet eristetty, niin ei pidä soitella hänelle. Siinä ei ole järkeä.”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö soitti Putinille viimeksi toukokuun 14. päivänä. Niinistö kertoi tuolloin Putinille, että Suomi hakee puolustusliitto Naton jäsenyyttä.