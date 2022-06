Hallituskumppani keskustapuolue on pitkään tehnyt yhteistyötä opposition kanssa ohi pääministerin reformipuolueen. Taustalla on huoli kannatuksen laskusta, kertoo virolaistutkija.

Viron pääministeri Kaja Kallas haluaa lopettaa hallitusyhteistyön keskustapuolueen kanssa. Presidentti Alar Karis hyväksyi Kallaksen ehdotuksen keskustapuolueen ministereiden erottamista hallituksesta. Päätös koskee muun muassa ulkoministeri Eva-Maria Liimetsiä.

Kallas myös esitti aiemmin perjantaina oppositiossa oleville Isänmaa-puolueelle ja sosiaalidemokraateille neuvottelujen aloittamista hallitusyhteistyöstä reformipuolueen kanssa. Nykyiset ministerit jatkavat tehtävissään kunnes uusi hallitus on muodostettu, Kallas lisäsi.

Kallaksen mukaan Viro tarvitsee Euroopan nykyisessä turvallisuustilanteessa toimivan hallituksen, eikä yhteistyö oman etunsa ajamiseen keskittyvän hallituskumppani keskustan kanssa voi siksi jatkua.

Keskustapuolue on muun muassa ajanut yhdessä oppositiopuolueiden kanssa lakiehdotusta lapsiperheille suunnattujen tukien korottamisesta. Kallaksen mukaan viimeinen tippa oli keskiviikko, jolloin keskustapuolue yhdessä opposition kansalliskonservatiivisen Ekre-puolueen kanssa kaatoi hallituksen aiemmin yksimielisesti hyväksymän lakiesityksen viron kielen esikouluopetuksesta.

Virolaisen politiikan tutkijan Martin Mölderin mukaan kyseessä on paljolti poliittinen peli, jonka taustalla on keskustapuolueen huoli tasaisesti laskevasta kannatuksesta. Pääministerin reformipuolueen kannatus on taas noussut rajusti Ukrainan sodan alettua ja Kaja Kallaksen esiinnyttyä voimakkaasti Ukrainan tukemisen puolesta, Mölder Tarton yliopistosta kertoo STT:lle.