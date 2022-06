YK on suostunut vaihtamaan maan nimestä käytetyn virallisen muodon. Turkki aloitti nimenmuutoshankkeensa jo joulukuussa.

Turkki on aloittanut prosessin virallisissa yhteyksissä käytettävän nimensä muuttamisesta. Aiemmin Turkki on tunnettu nimellä ”Turkey”, vastedes muiden muassa YK:ssa käytettävä muoto tulee olemaan ”Türkiye”. Asiasta kertovat tänään useat kansainväliset mediat, muiden muassa BBC ja Al Jazeera.

”Türkiye edustaa parhaiten Turkin kansan kulttuuria, sivilisaatiota ja arvoja”, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi viime joulukuussa, jolloin hän otti esille tarpeen vaihtaa maan virallisissa yhteyksissä käytettävää nimeä.

YK kertoi vaihtaneensa nimen heti saatuaan asiasta virallisen pyynnön tällä viikolla.

Turkin yleisradioyhtiö TRT teki nimimuutoksen heti viime vuoden lopulla. Se selitti, että syitä sille olivat muiden muassa se, että englanninkielinen, laajasti käytetty nimi ”Turkey” sekoittuu kalkkunaan, joka englanniksi kirjoitetaan samalla tavalla.

TRT viittasi myös Cambridgen sivistyssanakirjaan, jossa sanan määritelmiä ovat esimerkiksi, että ”jokin epäonnistuu pahasti” tai ”typerä tai tyhmää henkilö”.

Uusi nimimuoto tulee näkymään Turkissa valmistettujen tuotteiden alkuperämerkinnöissä. Niissä tulee tulevaisuudessa lukemaan ”Made in Türkiye” (valmistettu Turkissa) nykyisen ”Made in Turkey” sijaan. Lisäksi tammikuussa Turkki julkisti "Hello Türkiye"-nimisen turismikampanjan.

Nimimuutos on sosiaalisessa mediassa otettu vastaan ristiriitaisin tuntein. BBC kertoo, että jotkut pitävät nimenmuutosta vain presidentin valmistautumisena ensi vuoden vaaleihin ja yrityksenä kääntää huomio pois maata koettelevasta talouskriisistä.

Turkki ei ole ainoa maa, jonka nimestä käytettävästä muodosta on käyty keskustelua aivan hiljattain.

Aiemmin tällä viikolla Norjan ulkoministeriö ilmoitti käyttävänsä Valko-Venäjästä jatkossa muotoa ”Belarus”, jota esimerkiksi Ruotsi jo käyttää.