Pääministeri Magdalena Andersson pitää oikeisto-opposition toimintaa vastuuttomana ja uhkaa erota, jos epäluottamuslause oikeusministeri Morgan Johanssonia vastaan menee läpi valtiopäivillä.

RUOTSIN hallitusta uhkaa kriisi, jopa kaatuminen.

Sosiaalidemokraattisen hallituksen pääministeri Magdalena Andersson on ilmoittanut aikovansa erota, jos oikeusministeri Morgan Johanssonin epäluottamuslausetta tuetaan.

Ruotsidemokraattien Henrik Vinge ehdotti aiemmin tänään valtiopäivien kyselytunnilla, että Morgan Johanssonin luottamuksesta tulisi äänestää ensi viikolla.

Epäluottamuslausetta tukevat maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja liberaalit. Epäluottamuksen taustalla on Ruotsia ravistellut jengiväkivalta sekä tyytymättömyys Johanssonin toimintaan.

PÄÄMINISTERI Magdalena Andersson arvosteli tänään lehdistötilaisuudessaan paitsi opposition oikeusministeriä kohtaan esittämää epäluottamuslausetta, myös sen esittämisajankohtaa, kertoo Dagens Nyheter.

Andersson kutsui epäluottamuslausetta vastuuttomaksi. Hänen mukaansa nyt ei ole oikea hetki sisäiselle politikoinnille.

”Vaaleihimme on kolme kuukautta aikaa, ja lähialueellamme on käynnissä sota. Olemme yhdessä Suomen kanssa herkässä vaiheessa Nato-jäsenhakemuksemme kanssa. Poliittisen kaaoksen ja epävarmuuden luominen samaan aikaan on täysin vastuutonta.”

RUOTSIN omat sisäiset ongelmat eivät ole kadonneet mihinkään, vaikka uudet ongelmat ovatkin hetkeksi vieneet kaiken huomion.

Ruotsissa on tänä vuonna koettu 159 ampumista, joissa on kuollut yhteensä 30 ihmistä.

Lisäksi aiempaa suurempia ja vakavampia mellakoita on koettu eri puolilla maata. Esimerkiksi pääsiäisviikonloppuna useissa ruotsalaiskaupungeissa mellakoitiin poikkeuksellisen rajusti neljänä perättäisenä päivänä.

Päivitys 2.6.2022 kello 20: Juttu päivitetty kauttaaltaan.