Samaan aikaan Venäjän saarto Mustallamerellä on herättänyt pelkoja maailmanlaajuisesta ruokakriisistä.

STT

Venäläisjoukkojen viljavarkaudet Ukrainassa vaikuttavat lisääntyvän, kertoo CNN. Uutiskanavan mukaan satelliittiyhtiö Maxarin tuoreissa satelliittikuvissa venäläiset lastaavat varastettua ukrainalaisviljaa kahteen Venäjän lipun alla purjehtivaan alukseen Venäjän miehittämällä Krimillä.

Sevastopolin satamasta viime torstaina ja lauantaina otetuissa kuvissa esiintyvät laiturissa olevat venäläisalukset Matruusi Pozynitsh ja Matruusi Koshka. Alusten vieressä vaikuttaa olevan viljasiiloja, joista viljaa näyttää liikkuvan laivojen avoimeen ruumaan liukuhihnaa pitkin.

Ukrainan presidentti on syyttänyt venäläisjoukkojen varastavan pikkuhiljaa ukrainalaisia elintarvikkeita ja yrittävän myydä niitä eteenpäin.

CNN:n mukaan on mahdotonta sanoa varmaksi lastataanko aluksiin varastettua ukrainalaisviljaa. Venäjän miehittämällä Krimillä ei kuitenkaan juuri ole omaa viljantuotantoa. Sen sijaan alueen pohjoispuolella sijaitsevat Herson ja Zaporižžja ovat maanviljelyksellisesti rikkaita alueita.

Varoittaneet muita maita

Ukrainalaisviranomaiset ja maatalouslähteet ovat kertoneet CNN:lle, että venäläisjoukot ovat tyhjentäneet lukuisia siiloja miehittämillään alueilla ja kuljettaneet viljaa rekoin etelää kohti. Ukrainalais­viranomaiset ovat varoittaneet muita maita, etteivät ne ostaisi viljaa Venäjältä, sillä joukossa voi olla myös Ukrainasta varastettua viljaa.

Kumpikin aluksista on jo jatkanut matkaansa. Egeanmerellä seilaava Pozynitsh on väittänyt olevansa matkalla Libanoniin. Koshka on puolestaan edelleen Mustallamerellä. Kuun vaihteessa Matruusi Pozynitsh liikkui vastaavanlaisella tehtävällä. Alukseen lastattiin viljaa Sevastopolissa, jonka jälkeen alus lähti Mustaltamereltä Välimerelle.

Aluksen oli alkujaan määrä mennä lasteineen Egyptiin, mutta se käännytettiin pois, koska ukrainalaisviranomaiset olivat ehtineet varoittaa egyptiläiskollegoitaan. Alusta ei päästetty myöskään Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, vaan Pozynitsh päätyi satamaan Syyrian Latakiaan.

Ajatushautomo: Käyttää nälkää aseena

Samaan aikaan Venäjä on estänyt Ukrainaa viemästä elintarvikkeita satamistaan, saarto Mustallamerellä on herättänyt pelkoja maailmanlaajuisesta ruokakriisistä. Yhdysvaltalainen Center for European Policy Analysis (Cepa) -ajatushautomo on kuvaillut Venäjän käyttävän nälkää aseena.

Cepa arvioi, että nousevat ruuan hinnat, pula ruuasta ja nälkä johtavat lähikuukausina siihen, että epätoivoiset ihmiset mellakoivat johtajiaan vastaan ja pakenevat. Ajatushautomo sanoo, että uutta siirtolaisaaltoa peläten eurooppalaiset johtajat voivat kehottaa Ukrainaa sopimaan tulitauosta minkälaisin ehdoin tahansa, kunhan ruoka saadaan liikkeelle ja ihmiset pysymään paikallaan.

Tämä voisi Cepan mukaan nopeuttaa Ukraina-myönteisen konsensuksen tuloa tiensä päähän länsimaissa.