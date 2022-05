Maassa istuva nainen istuu maassa ja uskoo, että hänen miehensä on jäänyt pommituksessa tuhoutuneen koulun raunioiden alle. Hänen vieressään on Ukrainan armeijan sotilaita. Pommituksissa tuhoutunut koulu sijaitsee Sydorovessa itä-Ukrainassa. Kuva on otettu 17. toukokuuta.