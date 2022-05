Pohjois-Korea kertoo uusista koronakuolemista – 21 kuumeessa olleen sanotaan kuolleen

Maassa on todettu kaikkiaan jo yli 500 000 "kuumetapausta" ja 27 kuolemaa. Eristäytynyt Aasian maa kertoi virallisesti ensimmäisestä koronatartunnastaan torstaina.

Pohjois-Korea on ilmoittanut jälleen uusista kuolemista, joiden se kertoo johtuvan kuumeesta. Eristäytynyt Aasian maa kertoi virallisesti ensimmäisestä koronatartunnastaan torstaina.

Pelkästään eilen maassa kirjattiin valtiollisen KCNA-uutistoimiston mukaan 174 440 niin sanottua kuumetapausta, joista 81 430 kerrotaan toipuneen ja 21 kuolleen.

Eilen Pohjois-Korea puolestaan kertoi ensimmäisistä "kuumekuolemista". Tuolloin menehtyneistä yhdellä kerrottiin todetun koronatartunta.

Kaikkiaan kuolemantapauksia on vahvistettu tähän mennessä 27.

Uutistoimisto ei kertonut olivatko tuoreet kuolonuhrit saaneet positiivista koronatestitulosta. Asiantuntijoiden mukaan maalla ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia laajamittaiseen testaukseen.

KCNA:n mukaan maassa on ollut tähän mennessä runsaat 524 000 sairastapausta. Näistä lähes 235 000 sanotaan toipuneen täysin, kun taas vajaan 289 000 sanotaan saavan hoitoa.

Kim: Meidän tulisi ottaa oppia Kiinasta

Pohjois-Koreassa järjestettiin jo toista kertaa tällä viikolla maata johtavan politbyroon kokous. Tapaamiseen osallistui myös maan johtaja Kim Jong-un, joka sanoi KCNA:n mukaan tartuntojen aiheuttavan maassa "suurta sekasortoa".

KCNA:n mukaan kokouksessa keskusteltiin muun muassa hätälääkkeiden jakamisesta. Kim kertoi hänellä riittävän uskoa, että maa onnistuu voittamaan tartuntataudin lyhimmässä mahdollisessa ajassa.

”Meidän tulisi ottaa oppia Kiinan kommunistisen puolueen ja sen kansan kokemuksista ja hedelmällisistä saavutuksista viruksen torjumiseksi”, Kim sanoi.

Naapurimaa Kiina kuitenkin kamppailee parhaillaan itse omikronaallon kanssa. Moni kaupunki, muun muassa talouselämän pääkaupunki Shanghai, on ollut tiukassa koronasulussa useamman viikon ajan.

Valtionmedia väittää kuolemien johtuneen huolimattomuudesta

Torstainen ilmoitus Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa esiintyneistä omikronvariantista johtuvista tartunnoista oli maan ensimmäinen virallinen vahvistus koronatartunnoista. Samalla varmistui, että maan kahden vuoden ajan kovin taloudellisin tappioin ylläpitämä koronasaarto on epäonnistunut.

Valtionmedia väittää kuolemien johtuneen huolimattomuudesta, mukaan lukien lääkkeiden yliannostuksesta, jonka puolestaan sanotaan olleen seurausta tieteellisiin hoitotapoihin liittyvän tiedon puutteesta.

Pohjois-Korean terveydenhuoltojärjestelmä kuuluu maailman huonoimpiin ja asiantuntijoiden mukaan maalta uupuu muun muassa tärkeitä lääkkeitä ja varusteita. Asiantuntijat ovat arvioineet, että maan terveydenhuoltojärjestelmä olisi ongelmissa laajaksi puhkeavan koronavirusepidemian kanssa.

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea ei ole rokottanut yhtäkään 25 miljoonasta asukkaastaan koronaa vastaan. Maa on kieltäytynyt koronarokotteista, joita sille on tarjonnut niin Maailman terveysjärjestö WHO, Kiina kuin Venäjä.

Kim Jong-un määräsi torstaina koko maahan koronasulun ja korkeimman mahdollisen hätätilan viruksen hillitsemiseksi.