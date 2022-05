Järjestöt: Venäläisjoukot selvittävät kokoamisleireillä, ovatko ukrainalaiset siviilit ”ystävällismielisiä” Venäjää kohtaan – tämä niistä tiedetään

Useiden lähteiden mukaan ukrainalaisia on siirretty Venäjälle vastoin heidän tahtoaan.

Venäläisjoukot ovat kuljettaneet ukrainalaisia siviilejä Itä-Ukrainaan kokoamisleireille kevään aikana. Osa ihmisistä on siirretty edelleen Venäjälle. Asiasta ovat kertoneet useat kansalaisjärjestöt ja kansainväliset mediat.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan ihmisiä on siirtynyt kokoamisleireille vapaaehtoisesti taisteluita pakoon, kun taas osa ihmisistä on pakkosiirretty. Järjestö on vasta muodostamassa kokonaiskuvaa siitä, mitä leireillä oikeastaan tapahtuu, kertoo vanhempi konflikteihin ja kriiseihin erikoistunut tutkija Belkis Wille STT:lle.

Hänen mukaansa Itä-Ukrainassa sijaitsevilla leireillä käydään läpi ainakin sitä, ovatko ihmiset Venäjälle ”ystävällisiä vai vihamielisiä”.

”Leirejä käytetään tiedonkeruuseen. Ihmisiltä kerätään esimerkiksi sormenjälkiä ja heidän puhelimensa tutkitaan. Niistä on tietojemme mukaan kopioitu esimerkiksi yhteystietoja”, Wille sanoo.

Siitä, mitä Venäjälle ”vihamielisiksi” katsotuille ihmisille tapahtuu, ei Willen mukaan ole tietoa.

Muille on annettu Willen mukaan erilaisia vaihtoehtoja. Ne ihmiset, joilla on ollut rahaa maksaa yksityiskuljetuksesta Ukrainan hallitsemille alueille, on pääasiassa päästetty lähtemään.

Osa maan sisäistä propagandaa

Leirien olosuhteita on kuvattu useissa lähteissä karuiksi. Puutetta on niin juomavedestä, ruuasta kuin hygieniasta. Rahattomille on annettu vaihtoehdoiksi pysyä Venäjän hallussa olevalla alueella, siirtyä takaisin esimerkiksi taisteluiden runtelemaan Mariupoliin tai lähteä bussilla Venäjälle. Osa on valinnut lähteä Venäjälle, jos heillä on esimerkiksi maassa sukulaisia.

”Venäjälle menoa ei voi läheskään aina kutsua aidoksi vapaaksi valinnaksi, koska kyse on usein siitä, että leirillä olevat eivät näe muuta vaihtoehtoja, koska heidän kotinsa on tuhottu”, Wille sanoo.

Brittimedia INewsin tutkimuksen mukaan Venäjällä on tällä hetkellä 66 leiriä, joita on perustettu esimerkiksi parantoloihin, entisiin erämaaleirikeskuksiin, ainakin yhteen ”isänmaallisen kasvatuksen” keskukseen ja jopa entiselle kemiallisten aseiden kaatopaikalle. Mikäli kaikki leirit ovat täynnä, kaikkiaan niillä voisi olla yhteensä 10 800 ihmistä. Tutkimuksessa leirejä on paikannettu ympäri Venäjää, yhdelletoista eri aikavyöhykkeelle. Ukrainalaisia on kuljetettu aina Kaukoitään asti.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Ilmari Käihkö pitää toimintaa suunnitelmallisena.

”Kyllähän se vaatii organisaatiota, kun käytännössä maapallon toiselle puolelle viedään ihmisiä Ukrainasta. Jonkinlainen suunnitelma on pakko olemassa, kun on verkosto paikkoja, joihin saadaan vietyä ihmisiä”, Käihkö sanoo.

Käihkö epäilee, että tarina Venäjälle pakenevista ukrainalaisista on yksi osa strategiaa, jolla maa yrittää saada oikeutusta hyökkäykselleen Ukrainassa.

”Jos ukrainalaiset pakenevat Venäjälle, se vahvistaa narratiivia siitä, että Venäjä on suojelija. Se on tietysti ristiriidassa sen kanssa, jos ihmisiä on pakotettu lähtemään sinne”, Käihkö sanoo.

Human Rights Watchin mukaan Venäjältä on päässyt poistumaan, jos on ollut rahaa maksaa siirtymisestä esimerkiksi johonkin EU-maahan. Käytännössä tämä on monille hankalaa, koska monet ovat menettäneet matkan aikana rahat, puhelimen ja henkilöpaperinsa.