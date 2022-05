Tällainen oli Venäjän voitonpäivän paraati: Putin toisteli vanhoja, ilmavoimien ylilento peruttiin ja viittaukset Ukrainaan jäivät ohuiksi – Ukraina vastasi juhlallisuuksiin

Pelättyä sodanjulistusta ei kuultu tai liikekannallepanoa julistettu Vladimir Putinin ”hyvin vaatimattomassa” puheessa.

Maanantaina Venäjän voitonpäivän paraatissa Moskovassa voittajan mieliala loisti poissaolollaan, kun väsyneen oloinen presidentti Vladimir Putin nousi puhujan pönttöön Punaisella torilla. Heikosti sujunut hyökkäyssota Ukrainassa heitti varjonsa aurinkoisen paraatipäivän ylle, vaikka virallisissa puheissa virheitä ei tunnusteta.

Toisen maailmansodan voittoa natsi-Saksasta muistavassa puheessaan Putin vertasi Ukrainassa olevia joukkoja toisen maailmansodan esivanhempiinsa.

”Tilanne on nyt sama. Taistelette kansamme puolesta Donbasissa, äitimaamme turvallisuuden puolesta”, Putin sanoi brittiläisen Guardianin mukaan.

Toisin kuin moni oli etukäteen pelännyt, Putin ei puheessaan julistanut sotaa Ukrainaa vastaan tai yleistä liikekannallepanoa. Puheessa ei tehty muitakaan merkittäviä uusia sotaan liittyviä julistuksia. Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkijan Jussi Lassilan mukaan Putinin puhe vaikutti ”hyvin vaatimattomalta”.

”Mikä oli yhtäältä odotettavissa ja toisaalta hienoinen yllätys. Tilanteen poikkeuksellisuuden vuoksi olisi odottanut, että enemmän olisi viitattu tähän käynnissä olevaan operaatioon. Vaikka sitten täysin vääristellen ja käännellen, että operaatio etenee suunnitelman mukaan, mutta tällaista ei tehty”, arvioi Lassila STT:lle.

Viittaukset Ukrainaan jäivät ohuiksi

Putinin puhe keskittyi toisen maailmansodan teemaan, ja Lassilan mukaan viittaukset Ukrainan sotaan jäivät hyvin ohuiksi. Puheessaan Putin muun muassa syytti länttä siitä, että se olisi ollut viime vuoden lopulla suunnittelemassa laajaa hyökkäystä Donbasin alueelle ja Krimin niemimaalle.

Putinin puheenparressa mainittiin vain ”Kiovan hallinto”, eikä Ukraina-sanaa käytetty koko puheessa ollenkaan. Tässä oli selvä ero verrattuna hyökkäyssodan alun retoriikkaan, jossa Putin esitti koko Ukrainan Venäjän yhteyteen kuuluvana alueena.

”Putin vetosi toistuvasti Ukrainaan, mutta rakensi sitä venäläisen imperialistisen narratiivin kautta, eli Ukraina on kiinteä osa Venäjän kulttuuria ja historiaa, ja ilman sitä Venäjää ei voi olla olemassa. Tätä ei haluttu nyt tuoda millään tavalla esiin”, Lassila sanoo.

Vaikka Ukrainan täysi alistaminen Venäjän kontrolliin lienee yhä Putinin haaveena, Venäjän tavoitteet näyttävät tällä hetkellä rajoittuvan Ukrainan itäosiin.

”Lähitavoite on se, että edes Donbasin alue saadaan hallintaan, ja siinäkin näyttää olevan erittäin suuria hankaluuksia.”

Haavoittuneeksi huhuttua Gerasimovia ei näkynyt

Merkille pantavaa oli asevoimien pääesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin poissaolo yleisön joukosta. Gerasimovin on huhuttu haavoittuneen hänen käydessään Ukrainan rintama-alueella, mutta vammojen vakavuudesta ei ole saatu vahvistettua tietoa.

”Luulen, että siinä on kyse käytännön syistä enemmän kuin siitä, että hänet olisi laitettu syrjään huonosta menestyksestä johtuen. Hän on toisin sanoen liian kiireinen tai mahdollisesta haavoittumisesta johtuen estynyt”, Lassila sanoo.

Vieraslistalta puuttuivat myös kaikki kansainväliset vieraat, mikä Upin tutkijan mukaan korostaa ”haaksirikossa” olevan Venäjän vuosi vuodelta syventyvää eristäytyneisyyttä.

Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan hyökkäyssodan symboliksi noussut Z-kirjain oli tarkoitus nähdä paraatissa taivaalla hävittäjien ylilentona, kirjoitti CNN. Ylilento peruttiin säähän vedoten, vaikka paikan päällä oli aurinkoista.

Näin Ukraina on vastannut juhlallisuuksiin

Ukrainan ulkoministeriö julkaisi videon panssariesteiden keskellä kävelevästä presidentti Volodymyr Zelenskyistä maanantaiaamuna Twitterissä. Hetkeä myöhemmin Moskovassa alkoi perinteinen mahtaileva voitonpäivän sotilasparaati.

”Vihollisemme unelmoi, että kieltäytyisimme juhlimasta toukokuun yhdeksättä ja voittoa natsismista, jotta heidän sanansa ’denatsifikaatio’ saa oikeutuksen”, Zelenskyi sanoo.

9. toukokuuta on myös Ukrainassa virallinen juhlapäivä, mutta maa on tehnyt 2010-luvun puolivälistä lähtien pesäeroa Venäjään ja menneisyyteensä entisenä neuvostotasavaltana viettämällä ”voitonpäivää natsismista toisessa maailmansodassa”.

Voitonpäivän kaltaiset sotilasparaatit ovat tärkeä osa Venäjän hallinnon ja presidentti Vladimir Putinin nationalistista propagandaa. Tänä vuonna Ukrainan vastapropaganda on pyrkinyt tuomaan voimakkaasti esiin viestiä siitä, että Venäjän ei pidä antaa omia voittoa natsi-Saksasta omien tarkoitusperiensä edistämiseksi.

”Olemme ylpeitä esi-isistämme, jotka yhdessä muiden maiden kanssa Hitlerin vastaisessa koalitiossa kukistivat natsismin”, Zelenskyi sanoo ja muistuttaa, että natseja vastaan taisteli toisessa maailmansodassa myös miljoonia ukrainalaisia.

Saksa miehitti suurta osaa nykyistä Ukrainaa vuodesta 1941 vuoteen 1944. Euroopassa sota päättyi Saksan antautumiseen vuoden 1945 toukokuussa.

”Hän [Putin], joka toistaa Hitlerin valtakauden hirvittäviä rikoksia tänään, seuraa natsien filosofiaa ja kopioi kaikkea mitä he tekivät. – – Hän tulee menettämään kaiken, ja pian Ukrainassa voidaan viettää kahta voitonpäivää, eikä eräällä ole jäljellä yhtäkään. Me voitimme silloin, ja me tulemme voittamaan nyt”, Zelenskyi sanoo.

Paraatin jo alettua Moskovassa Ukrainan ulkoministeriö julkaisi toisen videon. Sen alussa näytetään vuoroin kuvia Moskovan juhlista ja vuoroin sodan aiheuttamia tuhoja Ukrainasta.

”Ketkä marssivat Punaisella torilla?” videolla kysytään.

”Raiskaajat. Lasten ja naisten murhaajat. Varkaat ja ryöstäjät”, videolla sanotaan.

Ukraina on koko helmikuussa alkaneen Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen ajan julkaissut paljon video- ja kuvamateriaalia, jonka se on sanonut esittävän Venäjän joukkojen tekemiä sotarikoksia.

Maanantaina viesti oli suunnattu selvästi siihen, kuinka Venäjä juhlii voittoa natsismista ja tekee samaan aikaan itse sotarikoksia naapurimaassaan.