Moskovassa juhlitaan voitonpäivänä todellisia ja kuviteltuja voittoja – tätä on luvassa

Putinin puheen odotetaan tarjoavan vihjeitä siitä, miten sotaa Ukrainassa jatketaan.

Helsinki/Lontoo/Moskova

Venäjällä juhlitaan maanantaina voitonpäivää, jolla muistetaan toisessa maailmansodassa kaatuneita sotilaita ja natsi-Saksasta saavutettua voittoa.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tarkoituksena lienee ollut juhlia tämän vuoden voitonpäivänä myös Ukrainasta saatua voittoa. Nämä suunnitelmat – kuten useat niitä seuranneet, rajatumman voiton juhlimiseen tähdänneet suunnitelmat – ovat nyt menneet romukoppaan. Silti Putinin uskotaan puheessaan kertovan ”voitoista” Ukrainassa.

Ukrainan puolustautuminen hyökkääjää vastaan on ollut sitkeää ja menestyksekästä.

”Armeijat eivät yleensäkään pysty toipumaan kovin nopeasti näin karmeista tappioista. Ja kun otetaan huomioon, miten tehokkaita ukrainalaiset ovat olleet meidän tuellamme, en todellakaan usko, että he (venäläiset) kykenisivät saavuttamaan tavoitteitaan edes lähiviikkoina, jotka kertovat, miten tässä lopulta käy”, ennakoi CNA-ajatushautomon analyytikko ja Yhdysvaltain turvallisuusneuvoston entinen jäsen Jeffrey Edmonds brittilehti Guardianin haastattelussa.

Ylistääkö Putin voittoa vai julistaako hän sodan?

Voitonpäivän paraatin tärkeä osa on Putinin puhe, jonka uskotaan tarjoavan tietoa tai ainakin vihjeitä siitä, miten sotaa Ukrainassa jatketaan. Putinin on arveltu voivan jopa julistaa Ukrainalle sodan ja panna toimeen liikekannallepanon. Toisissa vaihtoehdoissa presidentin on arveltu kertovan kansanäänestyksistä Luhanskissa ja Donetskissa, minkä jälkeen ne voitaisiin aikanaan liittää Venäjään.

Putin saattaa puheessaan myös käyttää niin sanottua voileipätaktiikkaa, jossa hän toisaalta ylistää Venäjän ”voittoa” Ukrainasta ja toisaalta korostaa, että edessä on vielä pitkä ja tuskainen tie ennen lopullista voittoa.

Puheessa saatetaan myös kuulla viittauksia ydinaseisiin.

”Putin tietää, että häntä kuunnellaan, joten en olisi yllättynyt, jos puheessa olisi mukana ydinaseretoriikkaa”, Edmonds sanoi.

Kremlin mukaan maanantain sotilasparaatiin ottaa osaa 11 000 sotilasta, pitkälle toista sataa erilaista sotilasajoneuvoa sekä vajaat 80 lentokonetta tai taisteluhelikopteria. Paraatissa on luonnollisesti mukana myös hävittäjien ylilento.