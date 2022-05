Hostomelissa venäläiset sitoivat miesten kädet ja veivät kuulusteltavaksi, perheitä jätettiin lukittuihin kellareihin – ”He sanoivat, että Zelenskyia ei ole enää”

Konstantin Dombrovskiin mukaan ensimmäiset venäläissotilaat olivat aggressiivisia, seuraavana tulleet leppoisampia.

Hostomel

Venäjän hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä, torstaina 24. helmikuuta, Konstantin Dombrovskii, 19, oli lähdössä töihin Hostomelin Antonovin lentokentälle, kun hän kuuli räjähdyksiä. Pian hänelle soitettiin: ”pysy kotona”.

Venäläisten maahanlaskujoukot olivat ilmeisesti jo saapuneet lentokentälle. Paikalla käytiin taisteluita, mutta Ukrainan joukot saivat kentän haltuunsa ennen kuin venäläisten onnistui toimittaa vahvistuksia. Ukrainan asevoimat kertoi ampuneensa alas kaksi venäläistä lentokonetta ja yhden helikopterin.

Myöhemmin taistelut lentokentällä jatkuivat ja venäläiset muun muassa tuhosivat siellä olleen maailman suurimman lentokoneen, Antonov AN-225:n tai Mriyan, ”Unelman”.

Kotiin perheensä luokse jäänyt Dombrovskii kertoo, että venäläissotilaat etenivät Hostomelissa hitaasti. Hostomel sijaitsee Butshan pohjoispuolella, noin 30 kilometrin päässä Kiovasta länteen.

”He eivät kulkeneet tiellä, vaan rikkoivat aidat ja siirtyivät pihasta pihalle.”

Tien toisella puolella asuva Dombrovskiin isoisä pyysi, ettei talon ovea rikottaisi ja antoi sotilaille avaimet.

”Sotilaat eivät koskeneet mihinkään, ottivat vain Jack Daniel's -pullon. Naapuritalosta he veivät kaikki tupakat ja ruoat. Sitten he menivät kolmanteen taloon, ja söivät ja joivat siellä nämä kaikki.”

Kadun varressa olevien talojen puutarhoissa on isoja kuoppia, joissa venäläisten tykit olivat. Pihoilla on romua ja kasapäin isoja ammuslaatikoita. Aidan viereen on jäänyt venäläisten muonapakkaus. Peremmällä makaa alaston mallinukke, johon venäläiset Dombrovskiin mukaan harjoittelivat ampumista.

Konstantin Dombrovskii takapihallaan, jossa oli venäläisten sotilaiden kranaatinheitinasema.

Miehet vietiin kuulusteltavaksi

Dombrovskiin talolle sotilaat ehtivät noin viikko saapumisensa jälkeen, 4. maaliskuuta.

”Kun venäläiset tulivat, me olimme kellarissa. He sanoivat, että näyttäkää kädet. He yrittivät katsoa, onko käsissä jälkiä siitä, että joku on käyttänyt aseita.”

Dombrovskiin mukaan miehet vietiin talolle, jossa oli paljon venäläisiä sotilaita. Miesten kädet sidottiin ja heitä kuulusteltiin.

”Venäläiset olivat huonosti organisoituneet ja tiesivät huonosti, mitä tapahtuu. He ryntäilivät sisään ja ulos.”

Sotilaat kyselivät, missä Ukrainan joukot ovat, Dombrovskii sanoo.

”Sanoin ettemme ole nähneet heitä 24. päivä jälkeen. Kerroimme, että venäläinen kolonna on tuhottu läheisellä sillalla, mutta he eivät tienneet sitä”, eivätkä voineet uskoa.

Dombrovskiin mukaan venäläiset väittivät, että Ukraina on pian Venäjän hallussa.

”He sanoivat, että (presidentti Volodymyr) Zelenskyia ei ole enää ja että (Julija) Tymoshenko johtaa nyt Ukrainaa ja että he sopivat tämän kanssa rauhanehdoista.”

Konstantin Dombrovskii takapihallaan, jossa on venäläisten sotilaiden kranaattilaatikoita ja kranaatinheitinaseman rippeet.

Siskon kummisetä ammuttiin

Dombrovskii sanoo, että kuulustelun jälkeen miehet, heidän perheensä ja naapurin perhe suljettiin naapurin kellariin. Kellaria vahdittiin tunnin verran, ja sitten sen ovi lukittiin rautaputkella. Dombrovskiin mukaan he saivat kuitenkin oven auki ja menivät pelastamaan viereisen talon asukkaat omasta kellaristaan. Oven eteen oli koottu tiiliä esteeksi, hän kertoo.

Dombrovskiin havaintojen mukaan Hostomelissa olleiden venäläisten käytös vaihteli.

”Ensimmäinen joukko uhkaili ja oli aggressiivisia. Muutaman päivän päästä tuli toinen joukko ja he olivat leppoisampia. Saimme oleskella pihalla”, eivätkä he takavarikoineet puhelimiamme.

Dombrovskiin perhe pääsi pakenemaan 11. maaliskuuta. Kaupunkiin jääneiden paikallisten mukaan tämän jälkeen venäläiset olivat vihaisia. Dombrovskiin mukaan hänen siskonsa kummisetä sidottiin ja tätä ammuttiin päähän.