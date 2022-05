Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Lauantai on sodan 73. päivä.

Ukrainalainen Valentyna Zarutskaya kertoo, että hänen takanaan oleva talo tuhoutui pommituksissa Novotavrychesken kylässä Zaporižžjan alueella Ukrainassa. Kuva on otettu perjantaina 6. toukokuuta.

Sota alkoi 24. helmikuuta.

Lauantai 7.5.

Ukrainalaisia kehotetaan varovaisuuteen viikonloppuna

Kello 7.36: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja maan viranomaiset kehottavat ukrainalaisia varovaisuuteen tulevana viikonloppuna. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradio BBC.

Syynä on Venäjän ensi maanantaina juhlistama voitonpäivä, jonka pelätään johtavan ohjus- ja ilmaiskujen kiihtymiseen Ukrainassa lähipäivinä.

Perjantaisessa iltaraportissaan presidentti pyysi ihmisiä noudattamaan tarkasti yleistä järjestystä ja ulkonaliikkumisrajoituksia.

"Pyydän kaikilta kansalaisilta etenkin näinä päivinä, etteivät he suhtautuisi välinpitämättömästi ilmahälytyksiin", Zelenskyi sanoi.

"Pyydän, tämä on elämänne, lastenne elämä."

Ukrainalaiset eivät saa esimerkiksi mennä metsiin sellaisilla alueilla, jotka ovat olleet venäläisten miehittäjien hallussa. Tämä johtuu maiden mahdollisesta miinoituksesta.

Kiovan pormestari Vitali Klytško on kehottanut kiovalaisia pysymään sisätiloissa sunnuntaista maanantaihin. Kyse ei ole virallisesta ulkonaliikkumiskiellosta, mutta tapahtumia ei järjestetä tuona aikana ja kaupungissa on lisätty valvontaa.

Myös Klytško sanoi, että ilmahälytyksiä ei saisi jättää huomiotta.

"Lähipäivinä on suurella todennäköisellä ohjusiskuja Ukrainan kaikilla alueilla. Olkaa varuillanne ja huolehtikaa omasta turvallisuudestanne!" hän sanoi CNN:n mukaan.

YK:n turvallisuusneuvosto vältti sanaa "sota" ensimmäisessä Ukraina-julistuksessaan

Kello 7.34: YK:n turvallisuusneuvosto on saanut aikaiseksi ensimmäisen julistuksensa Ukrainasta sen jälkeen kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä 24. helmikuuta.

"Tänään turvallisuusneuvosto puhui ensimmäistä kertaa samalla äänellä Ukrainan rauhan puolesta", YK:n pääsihteeri António Guterres totesi perjantaisessa lausunnossaan.

Julistuksessa ei kuitenkaan mainittu sanaa "sota". Tämä johtuu siitä, että Venäjä on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsenmaa ja sillä on siten veto-oikeus neuvostossa. Esimerkiksi helmikuun lopussa Venäjä torpedoi lausunnon, jossa maan hyökkäys Ukrainaan tuomittiin. Venäjän mukaan Ukrainassa ei ole käynnissä sota, vaan "sotilaallinen erikoisoperaatio".

Sodasta puhumisen sijaan turvallisuusneuvosto "ilmaisi syvän huolensa rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi Ukrainassa". Julistuksessa myös muistutettiin YK:n jäsenmaita niiden velvollisuudesta ratkaista "kansainväliset kiistat" rauhanomaisin keinoin.

Kädenlämpöisyydestään huolimatta julistuksen katsottiin olevan ensimmäinen askel parempaan suuntaan.

"On rohkaisevaa, että diplomatialle on tilaa neuvostossa. Joskus hiljainen diplomatia on paljon tehokkaampaa kuin kasa lausuntoja", Meksikon YK-suurlähettiläs Juan Ramón de la Fuente arvioi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ukraina: Venäjä lähettää krimiläisiä sotimaan omaa maatansa vastaan

Kello 7.32: Venäjä lähettää ukrainalaisia varussotilaita Krimiltä sotimaan omaa maatansa vastaan, sanoo Ukrainan presidentin pysyvä edustaja Tamila Taševa Krimin autonomiselta alueelta.

Asiasta kertoo ukrainalainen uutistoimisto Ukrinform.

”Krimin niemimaalta lähetetään hyvin aktiivisesti varusmiehiä sotaan taistelemaan omaa maatamme vastaan”, Taševa sanoi.

Hän kertoo, että julkisten tietojen mukaan Krimillä on järjestetty hiljattain 72 venäläissotilaan hautajaiset, mutta oikeasti heistä 41 oli Krimin asukkaita. Taševan mukaan luvut ovat todellisuudessa paljon suuremmat.

Venäjä valloitti Ukrainalta Krimin niemimaan vuonna 2014 ja liitti sen laittomasti itseensä. Taševan mukaan Venäjä on sen jälkeen järjestänyt värväystilaisuuksia niemimaalla ja vuosittain noin 5 000 krimiläistä on värvätty Venäjän armeijaan.

Jos kuolleet ovat syntyneet Krimillä tai asuneet siellä ennen vuotta 2014, he ovat todennäköisesti ukrainalaisia, Taševa sanoo. Hänen mukaansa Venäjän toimissa on kyse on sotarikoksesta.

Myös Venäjän omat lait estävät varussotilaiden lähettämisen sotaan.

Ulkoministeri Haavisto HS:lle: Suomi saisi ulkomailta riittävää turva-apua Nato-jäsenyysprosessin ajaksi

Kello 7.29: Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo Helsingin Sanomien tuoreessa haastattelussa, että Suomi saisi ulkomailta riittävää turva-apua mahdollisen sotilasliitto Naton jäsenhakemuksen ja sen hyväksymisen väliselle ajanjaksolle.

Ministeri kertoo, että hänen ymmärtääkseen apu tulisi olemaan niin pitkälle meneviä lupauksia kuin maat voivat antaa ilman Naton viidennen artiklan piirissä olemista. Viides artikla koskee jäsenmaiden turvatakuita.

Haavisto ei ole kertonut julkisuudessa omaa kantaansa Nato-jäsenyyteen.

Yhdysvaltain Biden lupasi Ukrainalle lisää aseapua

Kello 7.28: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti uudesta aseapupaketista Ukrainalle. Muun muassa tykistöammuksia, tutkia ja muita laitteita sisältävän paketin arvo on Bidenin mukaan 150 miljoonaa dollaria.

Presidentin mukaan tähän asti myönnetty rahoitus alkaa olla lopuillaan, ja tämä kehottikin kongressia myöntämään lisää tukea. Biden yrittää taivutella kongressin myöntämään Ukrainalle seuraavaksi 33 miljardin tukipaketin.

Bidenin mukaan Yhdysvaltojen Ukrainalle antaman turva-avun määrä on historiallinen ja apua on annettu merkittävän nopealla tahdilla. Ennen viimeisintä aseapupakettia Yhdysvallat oli lähettänyt Ukrainalle aseistoa jo yli 3,4 miljardin dollarin arvosta.