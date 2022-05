EU:n energiaministerit hätäkokouksessa – Lintilä: Suomi varautuu kaasun tulemisen katkeamiseen Venäjältä

Venäjä on vaatinut kaasuyhtiöitä käyttämään erityistä maksumekanismia, mutta EU-komission mukaan mekanismin käyttö rikkoisi pakotteita.

STT

Brysselissä EU-maiden energiaministerien hätäkokouksessa pyrittiin maanantaina puhaltamaan yhteiseen hiileen, jotta Venäjän yritykset luoda hajaannusta EU:n sisälle jäisivät vain yrityksiksi.

Viime aikoina hämmennystä on aiheuttanut erityisesti maksumekanismi, jonka käyttöä Venäjä vaatii eurooppalaisilta kaasuyhtiöiltä kaasutoimitusten maksamiseen. Euroopan komissio on arvioinut, että maksumekanismiin suostuminen johtaa Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden rikkomiseen.

Viime viikolla talouslehti Financial Times kertoi, että monet suurista eurooppalaisista venäläisen maakaasun ostajista olisivat taipumassa Venäjän vaatimukseen maksaa kaasusta ruplissa.

Saapuessaan maanantaina ministerikokoukseen energiakomissaari Kadri Simson kuitenkin sanoi, että komissiolla ei ole tietoa yhtiöistä tai maista, jotka olisivat valmiita sitoutumaan Venäjän maksumekanismiin.

Lintilä pohtii tahtotilan toteutumista

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan EU-mailla on tällä hetkellä hyvin yhtenäinen tilannekuva ja maat ovat valmiita myös solidaarisuuteen toisiaan kohtaan. ”Totta kai tässä jää vähän sellainen tunne, realisoituuko se tahtotila, jota maat tässä osoittavat”, Lintilä pohdiskeli kokouksen jälkeen.

Varautumista mahdollisiin uusiin kaasutoimitusten katkaisuihin pyritään edistämään esimerkiksi vapaaehtoisten kaasun yhteishankintojen eteenpäin viemisellä sekä kaasuvarastointiasetuksen pikaisella loppuun saattamisella.

Lintilä arvioi, että Suomellekin tilanne on verrattain akuutti, koska seuraava kaasumaksu erääntyy kuun loppupuolella.

”Siihen valmistaudutaan, että silloin kaasun tuleminen Venäjältä katkeaa. Toki näissä kaikissa pitää mieltää se, että yritys tekee ratkaisut. Meillä ei ole tällä hetkellä velvoittavaa lainsäädäntöä tähän olemassa”, Lintilä sanoi.

Jos Venäjä katkaisee kaasun Suomelta, sillä olisi Lintilän mukaan huomattavia vaikutuksia esimerkiksi teollisuuteen. ”Kyllä tämä vakava paikka on.”

Yksi varautumiskeino on Suomen ja Viron yhteinen hanke kelluvan kaasuterminaalin hankkimisesta, jossa on Lintilän mukaan edetty jo varsin pitkälle. Hän kuitenkin myöntää, että kisa nestemäisen maakaasun varastointiin sopivista aluksista on kova.

Ongelmana kahden tilin järjestely

Venäjä haluaa maksun kaasutoimituksista ruplina niin, että kaasuyhtiöiden on sitouduttava käyttämään kahta tiliä Gazprombankissa.

Käytännössä eurooppalaiset kaasuyhtiöt maksaisivat kaasutoimituksen ensin esimerkiksi euroina yhdelle tilille, mutta maksu ei olisi lopullinen ennen kuin eurot olisi vaihdettu rupliksi toiselle tilille.

Ongelmana EU-komission mukaan on se, että kahden tilin välillä rahojen hallinta olisi Venäjän käsissä ja on myös epäselvää, kuinka kauan rahojen kulkemiseen kahden tilin välillä menisi. EU-viranhaltijan mukaan käytännössä tällaisessa tapauksessa rahojen voisi tulkita olevan jopa eräänlainen laina Venäjälle ja näin Venäjä voisi päästä kiertämään sen keskuspankkia vastaan asetettuja pakotteita.

Gazprombank ei ole EU:n pakotelistalla.

Lintilän mukaan EU-komissiolta odotetaan vielä lisäohjeistusta maksumekanismiin suhtautumisessa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin teki päätöksen uudesta maksumekanismista maaliskuun lopussa. Venäjä katkaisi viime viikolla kaasutoimitukset Bulgariaan ja Puolaan, koska ne eivät olleet maksaneet kaasustaan ruplissa.