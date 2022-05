Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Tiistai on sodan 69. päivä.

Aamulehti

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sota alkoi 24. helmikuuta.

Kaikki aihetta käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota. Lue edellisen päivän uutiset Ukrainasta täältä.

Tiistai 3.5.

Zelenskyi: Venäläisjoukot ovat surmanneet hyökkäyssodan aikana 220 lasta

Kello 7.30: Venäläisjoukot ovat surmanneet Ukrainassa hyökkäyssodan alkamisen jälkeen 220 lasta, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puheessaan.

Presidentti painottaa, ettei kaikista kuolonuhreista ole edelleenkään tietoa, sillä Ukrainalla ei ole pääsyä kaikille niille alueilleen, jotka Venäjä on miehittänyt.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on kertonut Ukrainassa saaneen surmansa tiettävästi yli 3 150 siviiliä Venäjän aloitettua hyökkäyksensä helmikuun lopulla. Todellisen luvun uskotaan kuitenkin olevan huomattavasti korkeampi.

Venäjä pyrkii liittämään Itä-Ukrainan separatistialueet osaksi Venäjää, sanoo USA

Kello 6.31: Venäjä suunnittelee liittävänsä Itä-Ukrainassa sijaitsevat Luhanskin ja Donetskin separatistialueet osaksi Venäjää, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) Yhdysvaltain-edustaja Michael Carpenter.

Liittämisaikeista kertovat uutistoimisto AFP:n lisäksi muun muassa CNN ja The New York Times.

Carpenterin mukaan yhdysvaltalaiset tiedustelutiedot antavat ymmärtää, että Venäjä suunnittelee separatistialueilla järjestettävän toukokuun puolivälin tienoilla kansanäänestyksiä Venäjään liittymisestä. Carpenter kuvailee suunniteltuja äänestyksiä ”huijauksiksi”.

”Raportit antavat ymmärtää, että Venäjä suunnittelee kansanäänestyksen toteuttamista jossain toukokuun puolivälissä ja Moskova harkitsee samanlaista suunnitelmaa myös Hersonissa”, Carpenter sanoi Yhdysvaltain ulkoministeriön lehdistötilaisuudessa.

”Uskomme tietojen olevan erittäin uskottavia”, Carpenter kertoi.

Luhanskin ja Donetskin alueet ovat julistautuneet itsenäisiksi. Venäjä tunnusti separatistialueiden itsenäisyyden helmikuussa hieman ennen kuin aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Britannian puolustusministeriö on niin ikään kertonut hiljattain Venäjän suunnittelevan Hersoniin lavastettua kansanäänestystä, jolla olisi tarkoitus oikeuttaa Venäjän miehitys.

Venäjä on pyrkinyt viime päivinä lujittamaan hallintaansa maaliskuun alussa valtaamastaan Hersonin kaupungista Etelä-Ukrainassa.

Britannian puolustusministeriö kertoi viikonloppuna olevan selviä merkkejä siitä, että Venäjä yrittää vakiinnuttaa poliittisen ja taloudellisen valtansa Hersonissa. Hersoniin perustettu Venäjä-mielinen hallinto on esimerkiksi ilmoittanut, että alueen valuutta vaihtuu Ukrainan hryvniasta Venäjän ruplaan.

Carpenterin mukaan Venäjän on kerrottu lisäksi sieppaavan Itä- ja Etelä-Ukrainassa hallinnassaan olevilla alueilla paikallisia viranomaisia ja korvaavan heitä Venäjä-myönteisillä ryhmillä. Muun muassa koulujen johtajia, toimittajia ja paikallisia aktivisteja on kerrottu kadonneen.

Carpenterin mukaan venäläisjoukkojen on kerrottu myös viime aikoina katkoneen internet- ja puhelinyhteyksiä samaisilla alueilla. Näin on pyritty hänen mukaansa estämään luotettavan tiedon kulku.

Ukrinform: Mariupolista evakuoidut siviilit saapuvat Zaporižžjaan tiistaina – tiedot ristiriitaisia

Kello 6.30: Ukrainan Mariupolista Azovstalin terästehtaalta evakuoidut siviilit pääsevät Ukrainan hallussa olevaan Zaporižžjan kaupunkiin tiistaina, kertoi Ukrainan valtion tietotoimisto Ukrinform myöhään maanantaina. Tiedot evakuointisaattueiden liikkeistä ovat vaihdelleet eri lähteiden välillä. Azovstalin terästehtaalta evakuoituja siviilejä on saapunut jo maanantaina Zaporižžjaan, kertoivat muun muassa brittilehti

The Guardian

ja yhdysvaltalainen

The New York Times

.

Terästehtaan alueelta evakuoitiin sunnuntaina noin sata siviiliä. Heidän odotettiin pääsevän Zaporižžjaan maanantaina.

Mariupolin satamakaupungin viimeisten puolustajien linnoitukseksi muodostuneella terästehtaalla on edelleen noin 200 siviiliä, mukaan lukien 20 lasta, kertoo ukrainalaisviranomainen yhdysvaltalaislehti Washington Postille. Zaporižžja sijaitsee yli 200 kilometrin päässä Mariupolista.

Maanantaina odotettiin myös toisen siviilien evakuointioperaation alkua. Myöhemmin maanantaina Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoi, että evakuointi oli ”käynnissä”, mutta ei siinä vaiheessa antanut siitä lisää tietoja.

”Kaikki on hyvin haurasta, asiat voivat hajota minä hetkenä hyvänsä. Niinpä on parempi odottaa, kunnes evakuointi on ohi”, Kuleba sanoi yhdessä Tanskan ulkoministerin Jeppe Kofodin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

YK:n mukaan yli 3 000 siviiliä kuollut Ukrainassa

YK:n mukaan yli 5,5 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta Venäjän hyökättyä maahan helmikuun lopulla.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan luku on koottu useista eri lähteistä ja nojaa pääasiassa viranomaisten antamiin tietoihin rajanylityksistä.

Tämän lisäksi Ukrainassa on noin 7,7 miljoonaa sisäistä pakolaista, YK:n alainen Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on kertonut.

Tämänhetkisten tietojen mukaan yli 3 000 siviiliä on kuollut Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) mukaan todellinen luku on arvatenkin huomattavasti korkeampi, kertoi brittilehti The Guardian.