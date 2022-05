Kansa lähti vapunpäivänä kaduille ympäri maailman – poliisi oli mielenosoittajien kanssa nokikkain muun muassa Pariisissa ja Berliinissä

Pariisissa mielenosoituksiin osallistuneet mellakoijat paitsi rikkoivat ikkunoita, myös pahoinpitelivät tulipaloa sammuttamassa olleen pelastajan ja ottivat yhteen poliisin kanssa.

Pariisi/Helsinki

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa vapunpäivän mielenosoitukset yltyivät paikoitellen väkivaltaisiksi.

Ranskalaislehti Le Figaron tietojen mukaan 24 000 ihmistä osoitti sunnuntain aikana mieltään Pariisissa. Väkivaltaisuuksien ja mellakoinnin seurauksena poliisin huostassa oli illalla 50 ihmistä, arvioi Pariisin syyttäjänvirasto.

Väkivallanteot tapahtuivat pääosin mielenosoitusten laitamilla. Mustiin pukeutuneet mielensoittajat irtautuivat pääkulkueesta pian sen lähdettyä Republique-aukiolta iltapäivällä. Poliisi yritti taltuttaa mellakoijia kyynelkaasulla.

Pariisin mielenosoituksista raportoineiden toimittajien Twitteriin julkaisemissa videoissa näkyy muun muassa kadulla roihuavia tulipaloja. Pariisissa mielenosoituksiin osallistuneet mellakoijat paitsi rikkoivat ikkunoita, myös pahoinpitelivät tulipaloa sammuttamassa olleen pelastajan ja ottivat yhteen poliisin kanssa. Yhteensä kahdeksan poliisia ja pelastajaa loukkaantui.

Le Parisien -lehden mukaan pelastajaa hakattiin vyöllä ja potkittiin kasvoihin. Pariisin pelastajat tuomitsivat väkivallanteon Twitterissä raakalaismaiseksi.

Vappumielenosoitusten yhteydessä tapahtuva mellakointi ei ole Pariisissa harvinaista. Myös viime vuonna toukokuun ensimmäisen päivän viettoa varjostivat väkivallanteot.

Maan sisäministeriön arvion mukaan koko Ranskassa mielenosoittajien lukumäärä oli 116 500. Ranskan ammattiliittojen keskusjärjestön CGT:n mukaan mielenosoittajia ympäri Ranskaa olisi ollut yli 210 000.

Protestoija ja poliiseja Pariisissa vapunpäivänä.

Berliinissä poliisi otti kiinni ainakin 37 ihmistä

Ihmiset osoittivat mieltään myös ympäri Saksaa. Maan pääkaupungissa Berliinissä mielenosoituksia järjestettiin Berliner Zeitungin mukaan parisenkymmentä. Ympäri kaupunkia oli partioimassa kaikkiaan noin 6 000 poliisia.

Lehden mukaan poliisi käytti mielenosoitusten yhteydessä pippurisumutetta. Poliisi kertoi mielenosoittajien joukosta heitetyn ainakin pulloja Oranienplatzilla. Aukio toimi päätepisteenä vasemmistolaiselle mielenosoitukselle, jota kohtaan poliisi oli kiinnittänyt erityistä huomiota.

Kaupungin pormestaria Franziska Giffeytä kerrotaan sen sijaan heitetyn kananmunalla Brandenburgin portilla järjestetyn mielenilmauksen yhteydessä.

Poliisi kertoi Twitterissä vapun olleen tänä vuonna rauhallisin vuosikymmeneen. Keskiyöhön mennessä poliisi oli ottanut kiinni 37 ihmistä.

Kreikassa pääministeri lupaili korotusta minimipalkkaan

Italiassa yhteenotoista raportoitiin muun muassa Torinon kaupungista. Sen sijaan Lontoossa kokoontumiset sujuivat ilman suurempia ongelmia.

Espanjassa noin 10 000 ihmistä osallistui mielenosoitukseen maan pääkaupungissa Madridissa. Kymmenissä muissakin kaupungeissa ympäri Espanjaa järjestettiin mielenilmauksia, joihin osallistui runsaasti väkeä.

Kommunistipuoluetta edustava työministeri Yolanda Diaz sanoi haluavansa osoittaa solidaarisuutta Ukrainan työläisille, jotka eivät kykene tänä vuonna osoittamaan mieltään.

Kreikan pääkaupungissa Ateenassa yli 10 000 ihmistä osallistui mielenilmauksiin, jotka järjestettiin maan ollessa inflaatiokierteessä.

Pääministeri Kyriakos Mitsotakis lupasi sosiaalisessa mediassa, että minimipalkkaa nostettaisiin kuukausitasolla 50 eurolla.

”Emme kunnioita työväkeä iskulauseilla, vaan teoilla, Mitsotakis kirjoitti tviitissään”, jossa hän lupaili hienoista korotusta myös työttömyysturvaan.

Kenian pääministeri Uhuru Kenyatta käytti niin ikään vapunpäivän puheensa luvatakseen korotusta minimipalkkaan. Aktivistien mukaan Kenyattan lupaama 12 prosentin korotus ei olisi riittävä inflaatiotasoon nähden.

Venezuelan hoitohenkilöstö vaati korkeampaa palkkaa

Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa järjestettiin kaksi erillistä vappumarssia. Sairaalatyöntekijät ja muut peruspalvelutyöntekijät vaativat yhdessä mielenilmauksessa korkeampaa palkkaa.

Toisaalla kaupungissa järjestettiin sen sijaan hallintoa tukeva marssi, jonka osallistujille presidentti Nicolas Maduro piti myös puheen. Maduro syytti puheessaan Yhdysvaltain Venezuelalle asettamia pakotteita maan ”taloudellisesta myrskystä” ja ilmoitti ”Venezuelan olevan matkalla kohti vaurautta”.

Chilessä vapunpäivä sai niin ikään tuhansia ihmisiä lähtemään kaduille. Mieltä osoitettiin vain päiviä sen jälkeen, kun maan hallinto oli ilmoittanut 12,5 prosentin korotuksesta minimipalkkaan.

Elokuussa minimipalkan on määrä nousta 400 000 pesoon eli noin 445 euroon kuukaudessa. Chilen presidentti Gabriel Boric on kertonut, että hänen tavoitteensa on nostaa summa 500 000 pesoon eli noin 556 euroon vuoteen 2026 mennessä.

Mielenilmauksia järjestettiin myös muualla Latinalaisen Amerikan alueella, muun muassa Argentiinassa ja Hondurasissa.

Etelä-Aasiassa sijaitsevassa Sri Lankan saarivaltiossa oppositio vaati yhteistuumin presidentti Gotabaya Rajapaksaa jättämään tehtävänsä maan historian pahimman talouskriisin vuoksi.