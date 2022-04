Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Tiistai on sodan 62. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sota alkoi 24. helmikuuta.

Kaikki aihetta käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota. Lue edellisen päivän uutiset Ukrainasta täältä.

Tiistai 26.4.

Ukraina: Isku Transnistrian turvallisuus­palvelun päämajaan oli Venäjän lavastama

Kello 7.06: Moldovaan kuuluvan venäläismielisen Transnistrian pääkaupungissa Tiraspolissa tehtiin maanantaina sinkoisku, jonka kohteena oli paikallisen valtionturvallisuuden ministeriön päärakennus. Asiasta kertoo muun muassa BBC:n venäjänkielinen palvelu.

Turvallisuusministeriön eli käytännössä Transnistrian salaisen poliisin mukaan rakennuksessa ”tapahtui useita räjähdyksiä”. Paikallisen median välittämissä uutiskuvissa näkyi rikkoutunutta ikkunaa, savua ja kadulle jäänyt olalta ammuttava sinko.

Ukrainan tiedustelun mukaan Venäjä olisi lavastanut iskun, kertoo verkkolehti Kyiv Independent.

”Venäjän turvallisuuspalvelu aikoo jatkaa vastaavia operaatioita, jotta Venäjän valloittama alue Ukrainan rajalla saataisiin vedettyä mukaan sotaan”, puolustusministeriö totesi lehden mukaan.

Transnistria on ollut viime päivinä kansainvälisen huomion kohteena. Taustalla on Venäjän keskisen sotilaspiirin apulaiskomentajan Rustam Minnekajevin perjantainen lausunto, jonka mukaan eteläisen Ukrainan valtaaminen on Venäjälle mahdollisuus luoda yhteys Transnistriaan.

Venäjä väittää Ukrainan tulittaneen rakennuksia kylässä Venäjän Belgorodin alueella

Kello 6.52: Venäjä väittää Ukrainan tulittaneen rakennuksia Golovchinon kylässä Venäjän Belgorodin alueella tiistaiaamuna. Asiasta kertoo aluekuvernööri Vjatšeslav Gladkov Telegram-viestisovelluksessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Golovchino sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Ukrainan rajasta Ukrainan koillispuolella. Gladkovin mukaan useita rakennuksia olisi vaurioitunut tulituksessa.

Tunteja aiemmin Gladkov myös väitti, että ainakin kaksi ihmistä olisi loukkaantunut hyökkäyksessä Žuravljovkan kylään, kertoo Reuters. Gladkovin väitteitä ei ole kuitenkaan vahvistettu riippumattomasti, eikä hän esittänyt Telegramissa todisteita väitteilleen.

Zelenskyi: Ukraina on vapauttanut yli 900 asuinaluetta venäläismiehityksestä

Kello 6.25: Ukraina on sodan aikana vapauttanut 931 asuinaluetta venäläismiehityksen alta, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi päivittäisessä puheessaan myöhään maanantai-illalla.

"Monet kaupungit ja yhteisöt ovat yhä väliaikaisesti Venäjän armeijan hallussa. Mutta en epäile yhtään, etteikö olisi vain ajan kysymys, milloin vapautamme maamme", hän jatkoi.

Zelenskyi mainitsi Venäjän suunnittelemat "kansaäänestykset" Hersoniin, ja että ukrainalaisten protestit tekevät suunnitelmat mahdottomiksi. Zelenskyin mukaan ukrainalaiset taistelevat "jokaisesta kaupungista, kadusta ja pellosta" – ja niiden lisäksi Euroopan tulevaisuudesta.

"Kaikki maailmassa – myös ne, ketkä eivät avoimesti tue meitä – ovat yhtä mieltä, että Euroopan, kansainvälisen turvallisuuden ja demokratian kohtalo päätetään Ukrainassa", sanoi Zelenskyi.

Ukraina on Zelenskyin mukaan matkalla voittoon, ja suunnittelee jo tulevaisuuttaan kuten EU-jäsenyyttään, jota lähemmäs se astui edellisviikolla täyttäessään kandidaattistatukseen vaadittavan kyselyn.

"Maailmanlaajuinen sodanvastainen liittouma muodostettiin kahdessa kuukaudessa. Venäjää vastaan on jo määrätty pakotteita, jotka ovat vieneet sen tulevaisuuden. Ukraina saa apua kymmeniltä mailta."

Hänen mukaansa Venäjä on näyttänyt, mitä se voi tehdä kaupungeille ja maille, jotka se näkee vihollisina.

"Mitä se voi tehdä Chișinăulle, Tbilisille, Helsingille, Vilnalle, Varsovalle, Prahalle."

Britannian puolustusministeriö: 15 000 venäläissotilasta kuollut hyökkäyssodan aikana

6.23: Britannian puolustusministeriön arvion mukaan 15 000 venäläistä sotilasta on kuollut Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan aikana. Britannian puolustusministeri Ben Wallace kertoi tiedoista maan parlamentin alahuoneelle maanantaina.

Aiheesta kirjoittaa muun muassa New York Times.

Puolustusministeriön arvio on korkea verrattuna sotilasliitto Naton kuukauden takaiseen arvioon, jonka mukaan venäläissotilaita olisi kuollut 7 000–15 000. Ukrainan arvio sen sijaan on huomattavasti korkeampi, sen mukaan venäläissotilaita olisi kuollut noin 21 900.

Britannian puolustusministeriön arvion mukaan Venäjä on myös menettänyt hyökkäyssodassa yli 2 000 panssaroitu ajoneuvoa sekä yli 60 helikopteria ja hävittäjää.

Lavrov: Kolmannen maailmansodan uhka on todellinen

Kello 6.22: Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov varoittaa, että kolmannen maailmansodan uhka on todellinen.

Lavrov sanoi venäläiselle uutistoimisto Interfaxille, että vaara on vakava eikä sitä voi aliarvioida.

Lavrov sanoi myös, että Venäjä jatkaa rauhanneuvotteluja Ukrainan kanssa. Hän kuitenkin syytti Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä siitä, että tämä vain teeskentelee neuvottelevansa.

Hersonin pormestari: Venäläisjoukot vallanneet Hersonin kaupungintalon

Kello 6.20: Hersonin pormestarin Ihor Kolykhaievin mukaan venäläisjoukot ovat vallanneet kaupungin kaupunginvaltuuston rakennuksen maanantaina.

Venäjä miehitti Hersonin jo maaliskuun alussa, jolloin se oli ensimmäinen Venäjän miehittämä suuri ukrainalaiskaupunki Venäjän 24. helmikuuta aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen. Tähän saakka kaupungin kaupunginvaltuusto on kuitenkin toiminut Ukrainan hallinnon alla.

Kolykhaiev kertoo Britannian yleisradio BBC:n mukaan poistuneensa kaupungintalolta kello 19.45 maanantai-illalla ja venäläisjoukkojen tuoneen paikalle omat vartijansa.

Ukrainan Pravdan mukaan pormestari ja kaupunginhallituksen työntekijät pääsivät lähtemään rakennuksesta.

Media: Transnistriassa räjähdyksiä, Moldovan mukaan alueelle yritetään luoda levottomuuksia tarkoituksella

Kello 6.15: Transnistrian separatistialueella Moldovassa tapahtui maanantaina räjähdyksiä, kertoo muun muassa Deutsche Welle.

Moldovan hallinnon mukaan Tiraspolissa oltaisiin heitetty kranaatteja kohti paikallista turvallisuusviranomaisten rakennusta. Moldovan mukaan iskun tarkoituksena on luoda tekosyy alueen turvallisuustilanteen heikentämiseksi.

Iskussa ei ilmeisesti loukkaantunut tai haavoittunut ketään. Tekijästä ei ole tietoa, mutta Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjä olisi lavastanut iskun, kertoo verkkolehti Kyiv Independent.

Venäjä aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa on myös Moldovassa pelätty Venäjän aggressiota.