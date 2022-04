Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sunnuntai on sodan 61. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sota alkoi 24. helmikuuta.

Kaikki aihetta käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota. Lue edellisen päivän uutiset Ukrainasta täältä.

Sunnuntai 24.4.

Zelenskyi kuvaili puheessaan Venäjää terroristivaltioksi ja vertasi Mariupolin tapahtumia natsien toimintaan

Kello 7.56: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuvaili lauantain iltapuheessaan Venäjää terroristivaltioksi ja vertasi sen toimintaa Mariupolissa natsien toimintaan.

Lauantai-iltana Facebookiin lähetetyssä videoviestissä Zelenskyi sanoi, että hirmuteoista vastuussa olevat joutuvat vastuuseen. Hän viittasi lauantaina Odessassa tehtyyn ohjusiskuun, jossa kuoli kahdeksan ihmistä mukaan lukien kolmen kuukauden ikäinen vauva.

The Guardian kertoo, että presidentin mukaan ohjukset laukaistiin Venäjän lentokoneilla Kaspianmeren alueelta. Ukraina onnistui ampumaan alas kaksi ohjusta, mutta viisi ohjusta osui kaupunkiin.

”Tutkimme kaikki tästä iskusta vastuussa olevat. Jokainen, joka antaa nämä käskyt, jokainen, joka täyttää nämä käskyt. Riippumatta siitä, kuinka kauan se vie, kaikki nämä ovat vastuussa jokaisesta aiheuttamastaan ​​kuolemasta”, hän sanoi.

Zelenskyi kertoi, että uutta tietoa Venäjän joukkojen mariupolilaisia ​​vastaan ​​tekemistä rikoksista ilmaantuu jatkuvasti.

”Miehittäjien tappamien ihmisten hautoja löydetään uusia. Puhumme kymmenistä tuhansista kuolleista mariupolilaisista”, hän sanoi.

Ukrainan presidentti puhui myös Venäjän jatkavan ”keskitysleirien” toimintaa. Tällä Zelenskyi tarkoittaa leirejä, jonne ukrainalaisia lähetetään ennen kuin heidät pakkosiirretään Venäjälle.

”Niiden rehellinen nimi on keskitysleirit. Kuten ne, joita natsit rakensivat aiemmin. Näiltä leireiltä tulleet eloonjääneet ukrainalaiset lähetetään pidemmälle miehitetyille alueille ja Venäjälle. He myös karkottavat lapsia toivoen, että he unohtavat, missä heidän kotinsa on ja mistä he ovat kotoisin."

Zelenskyi totesi, että Venäjän toimet riittävät osoittamaan maailmalle, että Venäjän armeija on terroristijärjestö.

Zelenskyi sanoi lauantai-illan puheessaan, että useat maat, esimerkiksi Ruotsi, ovat luvanneet auttaa Ukrainan jälleenrakennuksessa.

”Ruotsin kanssa olemme päässeet sopimukseen siitä, että se pitää huolen Mykolajivin kaupungista ja sitä ympäröivästä alueesta”, Zelenskyi sanoi.

Ruotsin televisio SVT kertoo asiasta. SVT kertoo pyytäneensä ulkoministeriöltä kommenttia asiasta.

Kun Zelenskyi aiemmin puhui Ruotsin parlamentille, hän nosti esiin myös Ukrainan jälleenrakennuksen.

”Haluan nähdä ruotsalaisyritysten, ruotsalaisarkkitehtien, Ruotsin valtion ja kansan osallistuvan siihen”, hän sanoi tuolloin.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson on aiemmin sanonut Svenska Dagbladetille, että Ruotsi lupaa auttaa Ukrainan uudelleenrakennuksessa.

”Hän [Zelenskyi] pyysi meitä tarkastelemaan uudelleenrakennusta. Se on hyvin kiinnostavaa ja tulemme tarkastelemaan tätä kysymystä”, Andersson sanoi.

Zelenskyi nosti lauantai-illan puheessaan esiin myös Britannian ja maan pääministeri Boris Johnsonin, joka on Zelenskyin mukaan luvannut auttaa Kiovan uudelleenrakennuksessa.

Yhdysvaltain ulko- ja puolustusministeri vierailevat Kiovassa

Kello 7.39: Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vierailee Kiovassa tänään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi eilen, että Blinkenin lisäksi Kiovaan saapuu puolustusministeri Lloyd Austin.

Kyseessä on Yhdysvaltain ensimmäinen virallinen vierailu Ukrainaan sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan kaksi kuukautta sitten.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on aikaisemmin sanonut olevansa halukas käymään Kiovassa. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan tällaista vierailua ei kuitenkaan ole nyt suunnitteilla.

Etyj kertoo sotilastarkkailijoitaan otetun kiinni Itä-Ukrainassa

Kello 7.27: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin kansainvälisiä sotilastarkkailijoita on otettu kiinni Ukrainassa, järjestö kertoo Twitterissä.

Etyj sanoo olevansa äärimmäisen huolestunut siitä, että tarkkailuoperaation jäseniltä on riistetty heidän vapautensa Itä-Ukrainan Donetskissa ja Luhanskissa. Etyj sanoo käyttävänsä kaikkia mahdollisia kanavia edistääkseen tarkkailijoiden vapauttamista.

Järjestö ei anna tviitissään tarkempia tietoja siitä, kuinka monta tarkkailijaa alueella olisi otettu kiinni.

Britannian Etyj-valtuuskunta kertoi perjantaina julkaistussa lausunnossaan saaneensa ”hälyttäviä tietoja”, että Venäjän tukemat separatistit Itä-Ukrainassa uhkaavat tarkkailuoperaation henkilöstöä, kalustoa ja rakennuksia ja että Venäjän joukot ovat ottaneet kiinni Etyjin tarkkailuoperaation jäseniä.

Britannian Etyj-valtuuskunta sanoi tuomitsevansa jyrkästi uhkaukset tarkkailuoperaatiota ja sen henkilöstöä kohtaan. Valtuuskunta vaatii operaation jäsenten vapauttamista, samoin kuin kaikkien Venäjän kiinni ottamien ukrainalaisten vapauttamista.

Etyj kertoo verkkosivuillaan, että tarkkailuoperaation tehtävänä on tarkkailla ja raportoida puolueettomasti ja objektiivisesti tilanteesta Ukrainassa sekä edistää vuoropuhelua kriisin osapuolten välillä.

Tarkkailuoperaation valtuutus Itä-Ukrainassa päättyi maaliskuun lopulla. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan Venäjä oli syyttänyt operaatiota puolueellisuudesta ja torjunut valtuutuksen pidentämisen.